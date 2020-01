Justicia de Jujuy ratificó la condena de Milagro Sala por 13 años en la causa Pibes Villeros

También se investigó a 29 acusados, entre ellos ex funcionarios provinciales y cooperativistas, por supuesta defraudación al Estado

El Superior Tribunal de Justicia de Jujuy (STJ), ratificó las condenas que se resolvieron en el marco del juicio oral denominado "Pibes Villeros" en el cual la dirigente social Milagro Sala recibió la pena de 13 años de prisión, informaron fuentes judiciales.



La resolución fue firmada por los jueces del STJ, Laura Lamas, José Manuel del Campo y Federico Otaola quienes ratificaron lo que dictaminó la Cámara de Casación Penal en una instancia penal anterior.



En el juicio oral que culminó en enero del 2019, el Tribunal Oral en los Criminal 3 aplicó la pena de 13 años de prisión para la dirigente social Milagro Sala, por resultar responsable del delito de asociación ilícita en su carácter de jefa de la misma.



El abogado defensor de la líder de la Tupac Amaru, Luis Paz, presentará un recurso extraordinario ante Corte Suprema de Justicia de la Nación, luego de conocerse la resolución del máximo Tribunal jujeño.



En el juicio de los "Pibes Villeros", además de Sala, se investigó a 29 acusados, entre ellos ex funcionarios provinciales y cooperativistas, por una supuesta defraudación al Estado para la construcción de viviendas sociales.



Los jueces del STJ resolvieron rechazar un recurso de inconstitucionalidad de la pena presentado por los abogados de la dirigente social y otros acusados.



Asimismo confirmaron la reducción de la pena aplicada a la ex diputada provincial Mabel Balconte a tres años de prisión en ejecución condicional.



La ex legisladora resultó condenada como "autora material y responsable del delito de asociación ilícita en carácter de integrante".



Por otro lado, el STJ absolvió a Raúl Noro, esposo de la dirigente social, "por el beneficio de la duda", y confirmó los fallos contra Javier Nieva -quien deberá cumplir la pena de ocho años de cárcel- y la ex concejal de San Pedro de Jujuy Marcia Ivone Sagardia, sentenciada a ocho años.



A la lista se suman María Graciela López, siete años de prisión, más la pena de inhabilitación absoluta por idéntico término, por haberla encontrado "autora material y responsable del delito de asociación ilícita" en carácter de integrante, y de fraude en perjuicio de la administración pública y amenazas coactivas en calidad de coautora.



Las cooperativistas María Condori y su hermana Adriana Condorí, cumplirán prisión por siete años, más la inhabilitación absoluta por idéntico término, por los delitos de asociación ilícita, fraude en perjuicio de la administración pública y amenazas coactivas.



Otro recurso que rechazó el STJ fue el presentado por el abogado Marcelo Elías a favor de los imputados Patricia Cabana, Iván Altamirano, Miguel Ángel Sivila y Gladis Díaz, integrantes la cooperativa Pibes Villeros, quienes cumplen penas de entre seis y siete años de cárcel.



Los magistrados del STJ también rechazaron la presentación de Alejandra Urzagasti, letrada de Mirta Guerrero, quien seguirá cumpliendo la prisión domiciliaria.



El Tribunal denegó el recurso interpuesto por la defensora oficial Silvia Liliana Checa en favor de Mirta Aizama, quien fue condenada a seis años de cárcel.



Además, los jueces de esta instancia rechazaron una apelación presentada por Cintia Carolina Abregú, defensora de Lucio Abregú, condenado a tres años de cárcel en forma condicional y lo mismo hicieron con respecto a un pedido de revocatoria para Emilio Bustos.