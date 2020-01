Cafiero aseguró que su objetivo es "achatar" la pirámide jubilatoria: "que la base sea la que tenga más aumento"

El jefe de Gabinete dijo que "la movilidad jubilatoria continúa; los aumentos se van a dar en suma fija porque lo que estamos armando es una nueva fórmula"

El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, aseguró que el Gobierno dará a los jubilados, a partir de marzo, aumentos de sumas fijas "hasta tener una nueva fórmula" y que están buscando "achatar" la pirámide de haberes previsionales.



La suma fija "representa una política que principalmente beneficia o incide mucho más en el segmento más bajo", señaló.



El funcionario reseñó que "el 80 por ciento de las jubilaciones son menores a 19 mil pesos" y reveló que "se está pensando en una suma fija que va a tener que ver con la situación fiscal que tengamos".



Cafiero aclaró que lo que se suspendió en diciembre pasado "fue la actualización por la fórmula, no la actualización en sí" y fue tajante respecto de que "los aumentos se van a dar".



"La movilidad jubilatoria continúa; los aumentos se van a dar en suma fija porque lo que estamos armando es una nueva fórmula", completó el jefe de Gabinete.



También adelantó que el debate en el Congreso "será un poco más profundo" porque "no son fórmulas sencillas, sino que involucran una multiplicidad de regímenes que son muy complejos y que también representan derechos adquiridos".



"Nosotros queremos tener una política en la que haya cierta equidad entre las jubilaciones del que más gana y del que menos gana. El mundo está yendo a eso. No puede haber jubilados con sueldos de 300 mil pesos o de 14 mil pesos", señaló el funcionario.



Para el funcionario, "la idea es achatar la pirámide, tratando de ir generando equidad y levantando la vara. Que la base sea la que tenga más aumento".