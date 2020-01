Un exgerente de Aerolíneas Argentinas que entró en la gestión de Macri pide $418 millones de indemnización

Este monto se debe a un supuesto "daño moral, despido, diferencias de salarios, multas de ley y reclamo de certificado de trabajo"

Un exgerente de Aerolíneas Argentinas que entró en la gestión del ex presidente Mauricio Macri le exige al Estado una indemnización de 418 millones de pesos. Este monto se debe a un supuesto "daño moral, despido, diferencias de salarios, multas de ley y reclamo de certificado de trabajo".



Se trata de Juan Uribe, ex gerente de RRHH de Aerolíneas Argentinas, que pide al Estado casi $12 millones por cada mes trabajado en la empresa.



Uribe fue despedido junto a otros directivos de Aerolíneas, que habían ingresado con la gestión de Macri, y que ya recibieron su indemnización simple por orden del nuevo presidente de la compañía, Pablo Ceriani. Incluso les ofrecieron mantener la obra social por seis meses, luego de finalizados los vínculos laborales, informa Nexofin.



Pero a Uribe la oferta no le bastó y fue el primero en litigar contra Aerolíneas. El Servicio de Conciliación Nacional convocó a la empresa y al propio Uribe a una audiencia para el 4 de febrero.



Cuando Uribe se enteró por telegrama de la desvinculación publicó un mensaje en las redes sociales. "Desvincularon a nueve directores y 30 gerentes (con trabajos técnicos y sin militancia política) sólo por haber ingresado durante los últimos cuatro años. Doloroso e incomprensible", escribió entonces.