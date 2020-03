Highton de Nolasco, sobre la reforma judicial: "Lo que importa es la honestidad de los jueces"

La vicepresidenta de la Corte Suprema de Justicia opinó sobre los cambios que impulsa Alberto Fernández y pidió esperar hasta conocer el proyecto

La vicepresidenta de la Corte Suprema de Justicia, Elena Highton de Nolasco, habló sobre la reforma judicial que impulsa Alberto Fernández.

"Las reformas no están bien claras, hay generalidades, enunciaciones, pero no hay nada en concreto", afirmó la jueza Highton en diálogo con la radio Futurock.

Luego, sugirió que el Poder Judicial podría necesitar reformas, pero remarcó: "Hay que ver cuáles son, si mejoran o no". En ese marco, Highton opinó que "tal vez se necesitan más juzgados [en el fuero federal] porque el trabajo es mucho".

En su primer discurso de apertura de sesiones ordinarias del Congreso, el Presidente confirmó que su intención es que unos 50 jueces se hagan cargo de las investigaciones sobre corrupción en el ámbito nacional, que hoy concentran los 12 magistrados de Comodoro Py.

Ante una pregunta sobre esa propuesta de Fernández, la vice de la Corte respondió: "Es muy relativo, lo que importa es la honestidad de los jueces".

Por otra parte, la magistrada evitó opinar sobre el proyecto oficial que recorta las jubilaciones de los jueces. "El Congreso resolverá lo que tenga que resolver", dijo.

La respuesta a Cristina Kirchner

La vicepresidenta Cristina Kirchner volvió a apuntar contra la Corte Suprema: se quejó de que a los magistrados "no se les mueva un pelo" ante lo que definió como "los escandalosos mecanismos del lawfare". Cuando le preguntaron sobre los dichos de la exmandataria, Highton respondió: "Los expedientes se van procesando a medida que corresponda. Ya veremos qué corresponde hacer con los expedientes".

Y desligó al máximo tribunal de la filtración de escuchas judiciales durante la gestión de Cambiemos. "Si alguna vez hubo una escucha que se filtró, no fue responsabilidad de la Corte. Me siento muy mal porque me parece que no corresponde, es desagradable", señaló.