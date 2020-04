Sigue la polémica: la ANAC inició sumario administrativo por la valija de Marcelo Tinelli

Lo controversial del caso es que el avión privado aterrizó en el aeropuerto cordillerano como "vuelo humanitario" autorizado por la ANAC

La Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) inició un sumario administrativo luego de la polémica que surgió por el viaje que se realizó hacia la provincia de Chubut para llevarle una valija al conductor Marcelo Tinelli​.



La entidad oficial que autoriza cualquier partida de una nave aeronáutica, actualmente, por la cuarentena obligatoria y la ausencia casi total de vuelos, solo se permiten dos excepciones:



- los vuelos de traslado de insumos sanitarios por motivos médicos, como los que piden actualmente hospitales o gobiernos provinciales.



- los traslado de trabajadores como solicitan las empresas, que van desde organizaciones médicas o hasta una compañía minera.

Si se comprueban irregularidades en el proceso, se establece una multa, con un monto que podría variar entre 10 y 100 veces de la tarifa de ese viaje.



La historia comenzó cuando un avión privado arribó sin pasajeros el pasado viernes al aeropuerto de la cuidad chubutense de Esquel, transportando solo una valija para el conductor de televisión y dirigente deportivo.



Lo controversial del caso es que el avión privado, una aeronave de la empresa Buenos Aires Fly, con la identificación LV-BAW procedente del Aeropuerto Jorge Newbery aterrizó en el aeropuerto cordillerano como "vuelo humanitario" autorizado por la ANAC.

Como el procedimiento para esos viajes en la ANAC es actualmente, muy sencillo, ya que solo se traslada así son barbijos, alcohol en gel o respiradores, la firma involucrada firmó todos los papeles necesarios mediante una declaración jurada.



No se sabe qué pasó aún en Aeroparque, cuando la PSA (Policía de Seguridad Aeroportuaria) revisó la valija pero sí lo que sucedió al llegar el vuelo a Esquel; el director del aeródromo detectó que no había implementos sanitarios y labró un acta de infracción.



En ese momento se inició un sumario administrativo para detectar si se cumplió o no con la reglamentación que habla de vuelos de traslados de insumos sanitarios,