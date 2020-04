Diputados quiere tener su primera sesión durante la pandemia: qué opciones se barajan

Legisladores buscan acordar el funcionamiento del cuerpo "de ahora en más", ante el aislamiento social, preventivo y obligatorio

El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, buscará este lunes consensuar con los jefes de todos los bloques el diseño de una sesión virtual, presencial o mixta en el marco de la pandemia, en un encuentro en el que se definirá además el orden del día de ese primer plenario.



Además, esta semana el Congreso Nacional avanzará con la primera votación virtual cuando se discuta el martes en la comisión bicameral que monitorea los DNU las normas dictadas por el presidente Alberto Fernández desde que estableció el aislamiento social, preventivo y obligatorio para mitigar la propagación del coronavirus en el país.



La comisión bicameral, que conduce el diputado del Frente de Todos Marcos Cleri, deberá analizar una veintena de DNU, entre los que figuran las normas para establecer la cuarentena, el congelamiento de las cuotas de alquileres y créditos, y las ayudas a las pymes para que puedan afrontar el pago de los sueldos, entre otras medidas.



Será la primera prueba del funcionamiento de la modalidad virtual de votación, ya que se validará la identificación de cada legislador con un sistema certificado por el Registro Nacional de las Personas (RENAPER) y que se utilizará también junto al software diseñado en el cuerpo legislativo para las sesiones virtuales.



Massa citó para el lunes a las 18 a los presidentes de bloque de la Cámara baja en el Salón de Honor del cuerpo legislativo, a fin de diseñar el esquema de trabajo para efectuar la primera sesión del periodo ordinario, que sería convocada en los próximos días, para terminar de pulir los detalles del plenario.



El encuentro de los jefes parlamentarios busca superar las diferencias que existen entre las fuerzas políticas, ya que mientras el Frente de Todos y dos interbloques provinciales aceptan realizar en este contexto una sesión virtual, desde Juntos por el Cambio siguen reclamando que la sesión se haga en forma presencial, según Télam.



En un reportaje a Radio Mitre, Massa sostuvo hoy que, en la reunión de Labor Parlamentaria prevista para el lunes, se pondrá en cuestión "si modernizamos el Parlamento y lo llevamos a una era digital, o continuamos con la vieja modalidad presencial". "Ese es el debate: por lo nuevo o por lo viejo", resumió.



En este marco, el titular de la Cámara baja enfatizó que "no se trata de una discusión en un ring mediático de cómo debe trabajar el Parlamento, sino sobre si subimos o no la democracia argentina a la era digital, si lo modernizamos definitivamente".



"No hay que generar una polémica en torno de si funcionamos de manera remota, como hacemos desde hace 30 días, o de manera presencial, sino que hay que terminar de hilvanar soluciones que demuestren a la sociedad que estamos a la altura de las circunstancias frente a los riesgos que representa la pandemia", sostuvo.



En tanto, los bloques de Juntos por el Cambio del Congreso reiteraron hoy -en un comunicado conjunto- su pedido de un "funcionamiento pleno del Parlamento", tomando los recaudos sanitarios necesarios, con el fin de "dar legitimidad y fortaleza" a las normas y decretos que rigen ante la pandemia del coronavirus en el país.



En ese sentido, el presidente del bloque del PRO, Cristian Ritondo, dijo: "Nosotros no tenemos nada en contra de sesionar de manera virtual. Lo que creemos es que es un sistema que tarda un tiempo y lo que hemos dicho desde el primer día, se lo he dicho al Presidente de la Nación y a Sergio Massa, es que nosotros estamos a disposición de sesionar".



Fuentes parlamentarias no descartaron que se acuerde finalmente realizar una sesión con los diputados que puedan concurrir al recinto -respetando los protocolos sanitarios- para aprobar el nuevo sistema de sesiones virtuales que incluya el mecanismo para que puedan funcionar también las comisiones encargadas de emitir los dictámenes.



Es que la realización de una sesión presencial presenta además de la dificultad del traslado de los legisladores, el alojamiento, ya que la mayoría de los hoteles de la ciudad de Buenos Aires están cerrados y sólo son utilizados para alojar a los ciudadanos que deben hacer cuarentena.



Más allá de la modalidad, en la reunión del lunes, Massa buscará consensuar también una agenda de temas que se podrían debatir en ese primer plenario, que podría incluir herramientas para Poder Ejecutivo en materia impositiva, para la promoción y el incentivo a la producción, y beneficios a servicios esenciales en el marco de la pandemia, que no pueden ser definidos a través de DNU.



Entre esas iniciativas, se cuenta una que prevé la exención de ganancias al personal de salud, mientras que el anunciado proyecto para gravar por única vez a las grandes riquezas, planteado desde el Frente de Todos, aún no fue presentado.



Para avanzar en el diseño de una posible sesión virtual, la Comisión de Modernización del cuerpo -que quedó constituida el jueves último- se volverá a reunir el martes a las 14, para aclarar además las dudas de los diputados respecto a la seguridad del sistema.



La intención del oficialismo es planificar una sesión para dentro de 15 días y continuar trabajando en el funcionamiento del sistema para que se despejen las dudas de los legisladores en torno a la vulnerabilidad del programa y para analizar cómo será la dinámica de ese plenario que garantice que se puedan expresar todos los diputados.



En ese lapso, y una vez definido el temario de la sesión, se deberán reunir las comisiones para emitir los dictámenes que se tratarán en ese primer plenario.