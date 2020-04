Avanza la investigación de las cuentas en el exterior no declaradas: la AFIP contactará a sus titulares

Si bien el organismo nacional convalidó la prórroga de la feria fiscal hasta el 10 de mayo próximo, continuará con la indagación de estas cuentas

En este contexto de la pandemia por el coronavirus, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) convalidó la prórroga de la feria fiscal hasta el 10 de mayo próximo.

A pesar de esto, resolvió avanzar con la investigación de las 950 cuentas en el exterior que no fueron declaradas en el país cuando debían serlo y comenzar a notificar a sus titulares.

La entidad informó a principios de este mes que recibió información de dichas cuentas bancarias de argentinos en el exterior sin declarar por más de 2.600 millones de dólares.

La AFIP habilitó este proceso sobre las cuentas informadas por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos​ (OCDE) en el marco del convenio de intercambio de información fiscal con los países miembros y adheridos vigente desde 2016.

Según los funcionarios de la actual administración, la información que se utilizó es de 2017, llegó al organismo en 2018 y fue entregada por la OCDE, pero señalan que nunca fue utilizada por las administraciones de Alberto Abad y Leandro Cuccioli, los dos titulares de AFIP de Cambiemos.

Tanto Abad como Marcelo Costa y Néstor Sosa están implicados en la causa judicial que investiga el fiscal Delgado debido a que se presume la complicidad de los funcionarios con los titulares de las cuentas que no fueron declaradas.



Con ese arreglo, las cuentas habrían sido escondidas por Abad y sus funcionarios, quienes habrían decidido "encubrir arbitrariamente a los titulares" para que no hicieran el blanqueo de capitales propuesto por la gestión anterior de Gobierno.



Con respecto a los perfiles de los evasores, los dividieron en tres grupos. El primero es aquel que hizo su declaración de Bienes Personales y manifestó tener una cuenta en el exterior, pero con montos muy inferiores a los que serían reales. El segundo grupo también declaró Bienes Personales, pero omitió los bienes en el exterior; y un tercer grupo que directamente no presentó declaraciones de Bienes Personales.