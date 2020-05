Alternativas a la crisis empresarial: ¿qué efectos produce el concurso preventivo y el APE?

Actos permitidos: El concursado sólo puede hacer per se y sin autorización judicial previa los actos ordinarios de administración que no alteren la situación de los acreedores concursales. Ello bajo la vigilancia del síndico lo que de ninguna manera implica coadministración, por lo que no podrá entrometerse en la conducción empresarial, y tampoco llegará a ser una veeduría. El deudor no pierde la legitimación procesal activa ni pasiva

Igualmente siempre deberá el síndico intervenir en los juicios patrimoniales en que el deudor sea parte, en ejercicio de esa vigilancia y también en aquellos exceptuados del fuero de atracción y de la suspensión de acciones.