"Cortale la palabra": Cristina Kirchner volvió a silenciar a un senador en pleno debate

Esteban Bullrich quiso responder a las referencias que el senador José Mayans hizo sobre su persona y Cristina Kirchner le cortó la palabra

Cristina Fernández de Kirchner volvió a silenciar a un senador de la oposición, esta vez a Esteban Bullrich, en plena sesión del Senado que preside.

Ocurrió este jueves durante el debate del proyecto de ley de reestructuración de la deuda bajo legislación argentina, que finalmente fue aprobado

El nuevo altercado ocurrió casi en el cierre del debate, cuando Bullrich tomó la palabra para responder al senador oficialista José Mayans, quien cuestionó al senador Bullrich por su rol como ex presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado y lanzó una crítica a las políticas del gobierno de Mauricio Macri.

Bullrich pidió para palabra a la vicepresidenta, según explicó, "porque fui mencionado específicamente por el presidente de la bancada oficialista, acusándome de que cuando era presidente de la Comisión de Presupuesto no tuve diálogo ni era republicano". "Montón de acusaciones que caen en las diatribas a las que él nos tiene acostumbrados. Entre las barbaridades que se dijeron dijo que la pobreza era culpa del Gobierno de Macri. Ah, mirá...", dijo.

Cristina Kirchner interrumpió para decir: "Perdón, espere, usted tiene derecho si fue mencionado en los términos de esa mención, no para reiniciar un debate sobre los dichos del senador. Lo que dijo el senador Mayans respecto a la política del anterior Gobierno no forma parte de su involucramiento como senador. Su intervención debe estar dirigida únicamente y limitada específicamente a lo que fue usted, no la política de su Gobierno, usted, como aludido, ¿entiende? Bien".

Bullrich volvió a tomar la palabra pero no pudo completar la frase: "Presidenta, fui yo personalmente como presidente de la Comisión de Presupuesto, como ministro de Educación, firmando un acuerdo con las 24 provincias después de dos meses de haber asumido.."

De inmediato, Cristina Kirchner ordenó: "Cortale, no está haciendo uso del derecho que le corresponde como aludido. No fue aludido ni como ministro de Educación, ni por las políticas de Macri, fue aludido usted. Parece que no lo entiende".

"Cristina no es una persona de diálogo, quiere imponer sus ideas", dijo Bullrich por la noche al ser entrevistado en Canal 9. Dijo que "claramente" fue censurado por la presidenta de Senado. "Si apagan el micrófono a un senador, no es a mí. Yo represento a millones de bonaerense. Nos votaron 4 millones de bonaerenses". "No me cierra el micrófono a mí, se lo cierra a los 4 millones de bonaerenses", se quejó.

El Senado aprobó el proyecto de reestructuración de la deuda bajo ley argentina

El Senado de la Nación aprobó, con el apoyo de todos los bloques parlamentarios, el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo sobre la reestructuración de deuda bajo legislación argentina y envió la iniciativa a la Cámara de Diputados para su sanción definitiva.

El proyecto fue respaldado tanto por el oficialismo como por la oposición, aunque durante el debate se registraron fuertes cuestionamientos cruzados respecto a la responsabilidad sobre el crecimiento de la deuda.

El Frente de Todos aceptó introducir una modificación solicitada por el interbloque de Juntos por el Cambio respecto a la iniciativa girada por el Poder Ejecutivo, con la inclusión de la denominada cláusula RUFO (Rights Upon Future Offers), de manera de reconocer a los tenedores de los bonos bajo ley local las mejores condiciones que eventualmente pudieran obtener los bonistas en el canje de la deuda emitida bajo la ley internacional.

El proyecto dispone la reestructuración de la deuda del Estado nacional instrumentada en los títulos públicos denominados en dólares estadounidenses emitidos bajo ley de la República Argentina mediante una operación de canje.

Según la iniciativa, los tenedores de los Títulos Elegibles que no adhieran a la invitación a canjear continuarán con sus pagos diferidos hasta el 31 de diciembre del año próximo, en el marco del plan que se encuentra actualmente vigente.

Entre otras cuestiones, el proyecto destaca que la capacidad de repago de la Argentina "está relacionada tanto con el crecimiento sostenible a largo plazo -condición que a su vez depende de la capacidad de la economía de expandir la producción de bienes comerciables-, como con los compromisos que se han asumido en la oferta realizada para la reestructuración de la deuda pública emitida bajo ley extranjera".

"De igual modo -añade el texto- el volumen de deuda y la tasa de interés promedio que surge de la reestructuración, en uno y otro caso, es compatible con el sendero de superávits primarios que se plantean en el escenario, de manera que en el largo plazo las relaciones de deuda a producto de la economía se estabilicen, garantizando la sostenibilidad".

Según un informe publicado por la Oficina de Presupuesto del Congreso de la Nación, el proyecto para la reestructuración de US$ 41.717 millones de títulos en dólares emitidos bajo legislación argentina implica el alivio en pagos por casi US$ 20.000 millones hasta 2030.

En total, los títulos a reestructurar equivalen al 12,9% de la deuda total del país y al 12,5% del PBI, de los cuales, aproximadamente, unos US$ 14.700 millones (35%) están en manos de tenedores privados y el resto en distintos organismos públicos (BCRA, FGS, Banco Nación, entre otros).

