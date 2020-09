Corte Suprema prohibió reemplazar a jueces Bruglia, Bertuzzi y Castelli, que investigaron a Cristina Kirchner

Los jueces acudieron al máximo tribunal para mantenerse en los cargos a los que arribaron por decreto de Macri, luego de que el oficialismo los desplazara

La Corte Suprema de Justicia aceptó hoy el per saltum de los desplazados jueces Pablo Bertuzzi, Leopoldo Bruglia y Germán Castelli, por lo que quedaron suspendidos por el momento sus traslados, aunque aclaró que eso no implica expedirse sobre la cuestión de fondo.

"Sin que implique pronunciarse sobre el fondo de la cuestión sometida a este tribunal, se declara admisible el recurso extraordinario por salto de instancia, con efecto suspensivo de la sentencia recurrida", afirmó la Corte en su fallo.

En medio de una fuerte expectativa y tras varias horas de discusión, los supremos decidieron analizar el tema, por lo que se harán cargo de decidir qué pasará con Bertuzzi, Bruiglia y Castelli, en medio de la tensión por este tema entre el oficialismo y Juntos por el Cambio.

Los jueces removidos habían acudido al máximo tribunal para mantenerse en los cargos a los que arribaron durante la gestión de Cambiemos, luego de que el actual oficialismo los desplazara por decreto para que vuelvan a los cargos que ocupaban en 2017 y 2018, con respaldo del Senado que cuenta con mayoría de legisladores kirchneristas.

Los cuatro integrantes de la mayoría de la Corte Suprema -Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti- firmaron el mismo voto y el presidente del tribunal Carlos Rosenkrantz firmó el suyo, dando lugar también a la apertura del recurso excepcional.

De esta forma, quedó en suspenso el trámite y en la misma resolución el supremo tribunal le pidió al Consejo de la Magistratura que no avance con la cobertura de las vacantes de los camaristas y decidió correr traslado al Estado por 48 horas para que de su punto de vista y le den intervención al Procurador General de la Nación por el mismo plazo.

La Corte se expidió sobre la admisión del recurso del per saltum, pero no sobre la cuestión de fondo sobre sus traslados dispuestos sin acuerdo del Senado durante la gestión macrista, debido a que la sentencia debe dictarse después de que conteste el Consejo de la Magistratura. Se espera que la decisión del máximo tribunal sobre el fondo no se dilate mucho, ya que acortó los plazos.

Los miembros de la Corte Suprema hicieron lugar al pedido de "per saltum"

"Gravedad institucional inusitada"

El presidente de la Corte Suprema, Carlos Rosenkrantz, consideró que el caso de los jueces desplazados Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi revista una gravedad institucional "inusitada" y por eso avaló en su voto la apertura del recurso de per saltumpresentado por los camaristas.

Según la argumentación de Rosenkrantz, el planteo resulta admisible porque, si Bruglia y Bertuzzi tuvieran razón, no se trataría únicamente de traslados irregulares sino de un intento de revisar retroactivamente el mecanismo de designación de un número importante de jueces.

"La cuestión a decidir no se reduce únicamente a si un determinado traslado de jueces resulta constitucionalmente válido o no. Si así fuera, sería muy dudoso que se justificase la intervención de esta Corte saltando las instancias normales de decisión. Por el contrario, y más fundamentalmente, esta causa también versa acerca de la validez constitucional de la revisión retroactiva de un mecanismo por el cual un importante de número de jueces, quienes cuentan con acuerdo del Senado, han sido designados en diversos tribunales del Poder Judicial de la Nación y en los cuales han venido desempeñando sus funciones durante diversos períodos de tiempo, en algunos casos muy prolongados", escribió Rosenkrantz.

Un caso polémico

Los jueces Bertuzzi, Buglia y Castelli habían investigado a la ex presidenta Cristina Kirchner y actualmente están de licencia a la espera del fallo judicial sobre la cuestión de fondo.

En su defensa, los tres magistrados recordaron que en una acordada de 2018 el máximo tribunal dijo que no era necesario acuerdo del Senado para los traslados de jueces de la misma jurisdicción y función igual o similar.

En la previa al tratamiento de la Corte, se vivieron momentos de tensión con declaraciones cruzadas entre dirigentes del oficialismo y la oposición sobre este tema, y además se llevó a cabo una protesta el domingo frente a la casa de Lorenzetti, motorizada por ciudadanos que están en contra de la remoción de los tres jueces.