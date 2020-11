Ajuste y nuevo impuestazo K: "Este impuesto ya existe y sumados te da un resultado confiscatorio"

El economista Rodolfo Santángelo advirtió por la judicialización del nuevo impuesto que impulsan los diputados oficialistas Máximo Kirchner y Carlos Heller

La polémica por el impuesto a las grandes fortunas que Diputados aprobó y giró al Senado de la Nación para ser aprobado.

Se trata de un impuesto a la riqueza de acuerdo a una escala elaborada con datos de AFIP. El problema central es que la Argentina, que tiene una presión tributaria excesiva y asfixiante, ya cuenta con un gravamen que penaliza la riqueza.

El problema del impuesto a la riqueza es que "ya existe" y se transforma en confiscatorio, dijo Santángelo

"Este impuesto ya existe"

"Si a uno le preguntan si debe existir un impuesto a los bienes personales o un impuesto para que los que más tienen contribuyan más, uno contesta que sí. El problema es que este impuesto ya existe. Estamos legislando un segundo impuesto sobre uno que ya existe", comenzó el economista Rodolfo Santángelo.

En este sentido, advirtió: "Les recuerdo que el año pasado a bienes personales le habían subido la alícuota a una tasa lindante con sacar la rentabilidad, por no decir expropiatorio. Y también se mantiene vigente la sobretasa a los activos en el exterior. Y sobre esto viene un impuesto que es lo mismo".

"Digamos, si el legislador considera que algunos activos y bienes en el impuesto a bienes personales están exentos y se los quiere incluir, se lo podría incluir, pero se está poniendo 2 veces el impuesto. Cuando uno suma las dos tasas, te da ya una cosa expropiatoria. Es mucho más que la renta del año", agregó.

Santángelo señaló que el año pasado habían subido la alícuota del impuesto a los bienes personales

¿Sobreactuación del oficialismo?

El socio fundador de la consultora MacroView también se sumó a las sospechas de cierta sobreactuación del oficialismo para intentar demostrar que no sólo le ajusta a los sectores más vulnerables como los beneficiarios del IFE y los jubilados: "Así que no sé si se está haciendo politiquería barata para ocultar otra cosa o si realmente se piensa que con esto se va a recaudar y va a cambiar el escenario. Mi sensación es que a lo largo del año que viene cuando miremos la efectividad de este impuesto, los resultados van a ser muy negativos".

Frente a la negativa del FMI de girar dólares tal como lo solicitó la Casa Rosada, el gobierno nacional se encuentra en la encerrona de tener que ajustar el gasto público en un año electoral.

Al aire de A24, Santángelo también volvió a hacer hincapié sobre estos manotazos de ahogado que se dan desde el kirchnerismo a falta de un plan económico integral: "En un marco más general, a mí nunca me gustó esta metodología de mandar los soldados de a uno a la batalla. Lo que tiene que haber es un marco general de las políticas económicas porque sino se pierden tanto las buenas como las malas. Acá lo que sigue faltando es una estrategia integral y está claro que este impuesto no contribuye porque no va a cambiar los números y va a generar una enorme conflictividad sobre todo en el área jurídica".