Así fue la desaparición del joven DJ en el lago de un country

La desaparición de un joven de 23 años en un barrio privado de Escobar sigue generando una gran conmoción a nivel nacional.

Guido Orlando estaba de visita en la casa de unos amigos, y después de comer un asado decidieron ir a andar en kayak al lago del country.

Según indicó un testigo, el chico se subió al kayak sin chaleco salvavidas, aunque destacaron que sabía nadar y que su estado físico es bueno.

En un momento, el bote se les dio vuelta y Guido Orlando jamás volvió a ser visto. Efectivos de la Policía bonaerense y Prefectura Naval Argentina continuarán este domingo con la búsqueda que comenzó el viernes.

Guido Orlando estaba de visita en la casa de unos amigos y decidieron ir a andar en kayak

El joven tiene 23 años, es DJ y vive en el barrio porteño de Caballito. El llamado al 911 lo hizo una guardavidas del country llamada Eliana Naomi, quien observó la situación.

Por otra parte, la dueña de la casa señaló que no se encontraba en el momento de la tragedia y que había pedido que avisen si alguien ingresaba a la casa. El amigo con el que se encontraba Guido es el hijo de su actual pareja.

En ese sentido, se viralizó un audio que mandó a uno de sus vecinos: "Hola soy Débora del lote 3, no me encuentro en mi casa, estuve toda la semana en la costa. Me estoy enterando de todo ahora. Yo en seguridad dejé estrictamente pedido que se me llame por cada persona que ingrese a mi casa".

Por otra parte un tío de Guido se refirió a la falta de medidas en la organización de Puertos del Lago: "¿Cómo habilitan un country donde cada casa vale millones de dólares y no tienen un gomón para estas emergencias?".

El operativo de búsqueda continuará durante las próximas horas, aunque indicaron que la dificultad del rastrillaje radica en que el lago tiene 15 metros de profundidad, con mucho lodo.

El caso quedó a cargo de Claudio Aundjian, titular de la Unidad Fiscal de Investigación (UFI) 5 de Escobar.