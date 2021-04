Cuál es el impacto de la pandemia en los precios de transferencia

La situación provocada por el Covid-19, así como las respuestas y acciones de los gobiernos ante dicha situación, han dado lugar a un importante desafío

La crisis económica global provocada por el Covid-19, así como las respuestas y acciones de los gobiernos ante dicha situación, han dado lugar a un importante desafío en la aplicación práctica del principio "arm's length" o principio de valor de mercado, debido al impacto de la crisis en las operaciones y resultados de las empresas de un gran número de países.

Para los contribuyentes que operan en Argentina, país afectado por crisis económicas recurrentes, la necesidad de evaluar el impacto de tales crisis en los análisis de precios de transferencia de sus transacciones y negocios es una práctica habitual.

Sin embargo, dada la magnitud global de la crisis económica generada por el Covid-19, y sin perjuicio de la existencia de particularidades locales que pueden agravar la situación de los negocios de las empresas son muchos los países que, en alguna medida, continúan atravesando situaciones económicas desfavorables.

En este contexto, la Organización para la Cooperación y del Desarrollo Económico ("OCDE") ha publicado a fines del año pasado un documento que incluye una serie de recomendaciones y pautas relacionadas con las implicancias de precios de transferencia de la pandemia Covid-19 ("Guidance on the transfer pricing implications of the COVID-19 pandemic"), con el objetivo de asistir a los contribuyentes en el análisis de los periodos fiscales a informar afectados por dicha pandemia, así como también a las administraciones tributarias en la evaluación de la implementación de las políticas de precios de transferencia de los contribuyentes.

El documento resalta la importancia de llevar a cabo una delimitación adecuada de las transacciones intercompañía afectadas por la pandemia y, en particular, destaca la relevancia de determinar los riesgos que cada parte relacionada asume en tales transacciones. Asimismo, se focaliza en los impactos de una serie de aspectos, siendo a criterio de PwC tres de ellos los más relevantes desde una perspectiva argentina:

I) el análisis de comparabilidad,

II) las pérdidas y el reparto de los costos provocados por el Covid-19, y

III) la incidencia de los programas de ayudas gubernamentales.

1) Análisis de comparabilidad: la pandemia puede tener un impacto significativo en el precio de ciertas transacciones llevadas a cabo entre empresas independientes y puede asimismo reducir la confiabilidad de datos históricos, correspondientes a periodos anteriores, a efectos de realizar un análisis de comparabilidad para las transacciones intercompañía realizadas durante el periodo afectado por la pandemia.

El documento señala un enfoque que consistiría en permitir el ajuste de los precios de las operaciones correspondientes al año fiscal 2020 a través de una corrección o ajuste facturado en el período del año fiscal 2021, cuando se disponga de información más precisa para establecer el "precio de mercado" del periodo 2020

Puede requerir que los contribuyentes y las administraciones tributarias consideren la utilización de enfoques prácticos particulares, así como la realización de ajustes de comparabilidad. Dichos enfoques prácticos deberían ser consistentes con la política de precios de transferencia del contribuyente a lo largo del tiempo.

2) Pérdidas y reparto de costos provocados por el Covid-19: muchas multinacionales han incurrido en pérdidas como consecuencia de un descenso pronunciado de la demanda de sus productos y/o servicios, la imposibilidad de obtener y/o proveer de productos y servicios, o como resultado de haber incurrido en costos de naturaleza excepcional o no recurrente.

En el documento se reconoce explícitamente que una entidad de riesgo limitado puede incurrir en pérdidas en el corto plazo. Lo expuesto dependerá de qué riesgo se ha materializado en el marco de la pandemia y si correspondía que fuera asumido por la entidad de riesgo limitado. Paralelamente reconoce la posibilidad de aceptar compañías comparables con pérdidas en los análisis de benchmarking, siempre y cuando su perfil funcional resulte comparable al de la entidad analizada.

3) Programas de ayudas gubernamentales: durante la pandemia la asistencia de los gobiernos adoptó generalmente la forma de programas de retención de puestos de trabajo o de apoyo económico y/o financiero, con el objetivo de permitir la continuidad de las compañías durante el período de reducción de la actividad empresarial.

Estas políticas tienen implicancias potenciales en los precios de transferencia, ya sea porque los beneficios han sido en general asignados a un miembro del grupo multinacional de forma directa o porque también se encontraron a disposición de terceros independientes dentro del mismo mercado en el que opera ese grupo.

Contribuyentes y las administraciones tributarias necesitarán encontrar soluciones prácticas para llevar a cabo los análisis de precios de transferencia de sus principales transacciones intercompañía.

Para ello, resultará necesario identificar específicamente los riesgos económicamente significativos y su asignación entre las partes relacionadas, el impacto de su materialización para las entidades locales, así como también evaluar de qué forma partes independientes hubieran actuado bajo circunstancias comparables, teniendo en cuenta su perfil funcional, sus relaciones contractuales y las alternativas realistas disponibles.