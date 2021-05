El oficialismo ya tendría los votos para remover al procurador Eduardo Casal

Pese al rechazo contundente de Juntos por el Cambio, el oficialismo avanzará este martes con la reforma del Ministerio Público Fiscal

El Frente de Todos avanzará este martes con la reforma del Ministerio Público Fiscal, una ley que apunta a remover a Eduardo Casal, actual procurador interino de la Corte Suprema.

Además de la remoción de Casal, enemigo acérrimo de Cristina Kirchner desde que dictaminó la validez de los traslados de los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli, el proyecto tiene varios puntos a modificar.

El proyecto

La propuesta del oficialismo es que el procurador sea elegido por mayoría absoluta del Senado, es decir, la mitad más uno del total, en vez de la mayoría de dos tercios que rige en la actualidad. También reduce el mandato de ese funcionario a cinco años y con la posibilidad de ser reelecto una sola vez (ahora el cargo es vitalicio).

El documento del oficialismo también establece que el procurador solo podrá ser removido por razones de mal desempeño, delitos en el ejercicio de sus funciones o crímenes comunes. Y se dispone que el proceso de remoción podrá iniciarse por decisión del Poder Ejecutivo o a pedido de cualquiera de los miembros de la Cámara de Diputados. En ambos casos, para la acusación ante el Senado de la Nación, se requerirá la aprobación de la mayoría absoluta de los miembros de la Cámara.

La cámara de Diputados trataría el proyecto en el recinto la semana que viene

Reacción opositora

El avance del proyecto y la posibilidad de que el oficialismo ya tenga los votos para su aprobación en Diputados puso en alerta máxima a los legisladores de Juntos por el Cambio.

El presidente del interbloque en Diputados, Mario Negri, en un encuentro virtual, dijo que "la Justicia está en peligro".

En el encuentro virtual estaban los jefes partidarios, gobernadores que deberán dar instrucciones precisas a sus diputados y figuras clave como el expresidente Mauricio Macri, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, la exgobernadora bonaerense María Eugenia Vidal, el auditor general de la Nación Miguel Ángel Pichetto y Roberto Lavagna. El exministro se comprometió a que los legisladores que le responden rechacen in límine el proyecto.

Esta reunión de urgencia fue porque en la oposición están convencidos de que el oficialismo quiere sacar dictamen el martes.

Aparentemente solo le faltarían cuatro votos, que no les sería difícil conseguir. "Este proyecto merece el rechazo de Juntos por el Cambio porque esta ley no es urgente, no responde a las necesidades que tienen los argentinos. Hoy además lo rechazamos porque lo que quieren es borrar a los fiscales independientes. Lo que quieren es quitarles la libertad a los argentinos. Quieren garantizar la impunidad", dijo el diputado radical luego de la reunión.

Los diputados opositores le pidieron al presidente de la cámara, Sergio Massa, que el debate sea de modo presencial

En la reunión se analizó también la necesidad que el plenario de comisiones convocado para el martes sea si o si presencial. Para esto se estudió una presentación ante Sergio Massa para que aplique los términos de una resolución de los ministerios de Salud y de Trabajo que autoriza a los empleadores a "convocar al retorno a la actividad laboral presencial a los trabajadores y las trabajadoras que estaban dispensados de concurrir presencialmente, que hubieren recibido al menos la primera dosis de cualquiera de las vacunas contra el COVID-19, independientemente de la edad y la condición de riesgo, transcurridos 14 días de la inoculación".

Llegar mañana a la Comisión con los votos casi asegurados es, en gran parte, gracias a los diferentes encuentros que mantuvo el ministro de Justicia, Martin Soria, con los sectores involucrados.

A Carlos Rívolo, titular de la Asociación de Fiscales, le prometió que el proyecto tendrá reformas que mejorarán el rigor del sistema de enjuiciamiento y dará más atribuciones a cada fiscal.

Ya son varios los que miran de reojo a Soria y creen que, a pesar de las buenas intenciones, finalmente el cristinismo no avalará los cambios prometidos con el objetivo de manejar a la Justicia en un futuro no muy lejano.

En principio el oficialismo se mantiene muy firme en su plan de emitir en el momento el dictamen de comisión y tratarlo la semana siguiente en el recinto de la Cámara baja.