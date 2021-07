Ordenan reprogramar fechas de pasajes sin penalidad ni diferencia tarifaria

La aerolínea había ofrecido un voucher que debía cambiarse antes de una fecha determinada. Cuáles fueron los argumentos de la Cámara de Apelaciones

La sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil Comercial Federal revocó una sentencia e hizo lugar a una medida cautelar contra una aerolínea para que se reprogramen las fechas de los pasajes adquiridos (a Brasil) sin penalidad ni diferencia tarifaria, para viajar hasta un año después que finalice la pandemia.

En el caso, "Iglesias, Marcelo c/ FB Líneas Aéreas s/ medida autosatisfactiva", un hombre explicó que el 11 de agosto de 2020 adquirió, por la web de la empresa Flybondi, pasajes aéreos con fecha de partida el 29 de marzo de 2021 a las 15:15 horas, desde el aeropuerto El Palomar, Provincia de Buenos Aires, a Sao Paulo, Brasil, abonando la suma de $8.566,95.

Explicó que la aerolínea canceló dicho vuelo, así como la operación regional a Brasil y Paraguay y, con motivo de ello, asignó unilateralmente un nuevo vuelo con igual trayecto para el 12 de setiembre de 2021, sin penalidad, diferencia tarifaria, ni impuestos, haciéndole saber que en su caso, podía realizar un cambio en idénticas condiciones para volar desde el 01 de setiembre hasta el 31 de diciembre de este año, debiendo fijar para ello una nueva fecha.

Pero el problema que generó la queja es que la aerolínea fijó un plazo que vencía el 30 de junio de 2021 para efectuar dicha elección: de no indicar la fecha, la firma ofreció la emisión de un voucher por el valor abonado por el pasaje para utilizar como crédito para futuras compras, pero en ese caso debía pagar la diferencia tarifaria que exista en ese momento.

"La norma (ley 27.563) es aplicable al caso ya que regula el derecho de los consumidores ante las reprogramaciones y cancelaciones de servicios –en este caso, del vuelo- a causa de la incidencia de la pandemia originada en el COVID-19 (art. 7 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación)", entendió la Cámara.

Así, consideró que se podía tener por configurada la verosimilitud del derecho debido a que la opción que le impuso Flybondi no se adecua enteramente a las previsiones de la ley, en particular, al artículo 27, inciso a de la ley 27.563 y el peligro en la demora, por la fecha cercana entre el vencimiento de la opción y el conocimiento que tuvo el consumidor de ella.

Reclamo colectivo

En Córdoba, por otro lado, en la causa "Acción y Defensa del Consumidor e Inquilino - Asociación Civil c/ Fb Líneas Aéreas S.A. – Acción colectiva. Abreviado", todos los consumidores domiciliados en la provincia de Córdoba, que hubieran adquirido un pasaje en la aerolínea Fly Bondi que fueron suspendidos y/o cancelados cuando los aeropuertos estuvieron cerrados por la pandemia recibirán nuevos pasajes para los consumidores con idénticas condiciones a los vuelos contratados originalmente.

Al igual que en el caso anterior, la empresa había dispuesto que los afectados recibieran un voucher mediante el cual se les reconocía el valor pagado por el viaje suspendido o cancelado. De esta manera, el consumidor contaba con un monto de dinero a favor para computar sobre el precio actualizado de una nueva reserva.

Sin embargo, esta opción no conformó a los pasajeros, puesto que, en un contexto inflacionario, el valor adquisitivo del dinero se pierde con el paso del tiempo.

La medida fue tomada por el Juzgado en lo Civil y Comercial de 51° Nominación de la ciudad de Córdoba, que homologó un acuerdo transaccional con la empresa y los clientes afectados. De esta forma, todos los consumidores pueden cambiar su pasaje por otro aéreo que deberá operar al menos 30 días después de la fecha de solicitud.

La solución acordada, además, agrega que "en relación a la temporada, el pasajero podrá cambiar por idéntica temporada a la contratada originalmente o, en caso de haber contratado temporada alta, podrá cambiar por pasajes en temporada baja".

En el acuerdo se deja sentado que también deberán respetarse las condiciones iniciales de compra, esto es, nombre de los pasajeros; origen; destino; temporada; día de semana (lunes a jueves o viernes a domingo).

La incertidumbre por el fin de la pandemia generó cientos de reclamos contra las aerolíneas

Problemas que se presentan

Desde el Foro Argentino de Consultores de Viajes (FACVE), Fabricio Di Giambattista, directivo de la entidad, sostuvo que el cambio en el régimen de vuelos vuelve a complicar el cumplimiento de las reprogramaciones pendientes.

Aseguró que buena parte de las agencias aún debe cumplir con ventas realizadas en 2019 y que, dado el nuevo escenario, "para quien tiene viajes pautados para las próximas semanas poder volar el día y horario contratados será una cuestión de suerte".

"Quizás la persona que contrató un viaje pueda contar con el servicio de ida, pero seguramente se le alargará la vuelta. Imaginemos una persona o familia que tenía contratado un paquete por 15 días. Bueno, ese cliente tal vez luego deba esperar 10 días en destino antes de poder regresar a la Argentina. O sea, tiene que pensar que en lugar de 15 días deberá afrontar costos por 25", ejemplificó.

"Disney, por ejemplo, informó que a partir del 1° de julio no aceptará más reprogramaciones o llevará a cabo devoluciones. Si la persona no concurre el día contratado, bueno, perderá su ticket de entrada. Esto mismo ya está ocurriendo con hoteles también en Estados Unidos y Europa", dijo.

"Las personas que no podrán viajar tienen que gestionar ya mismo las devoluciones de los servicios que no aceptarán los cambios. Por todo esto, hoy estamos desbordados de llamados de aquellos que tenían viajar pronto o no están pudiendo regresar a la Argentina. Estamos trabajando con intensidad, pero hay gente que perderá plata por todo este cambio abrupto", aseguró.

Además de hoteles y atractivos, el directivo también señaló que varias aerolíneas también comenzaron a recortar los lapsos de reprogramación. Copa, Iberia, por mencionar dos casos, acotaron esa opción a diciembre de este año.

Si bien el primer golpe de efecto derivado de las nuevas medidas oficiales correspondió a los argentinos varados en el exterior, Di Giambattista aseguró que la complicación "es la misma tanto para quien quiere regresar como para el que tiene que salir del país".

"Los vuelos están restringidos en general. El viajero tiene que tener mucha suerte para que justo su vuelo cuente con la habilitación para salir en la fecha contratada. Se ha generado un cuello de botella enorme", concluyó.