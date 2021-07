El Gobierno impulsará comités de seguridad en empresas para prevenir accidentes de trabajo

El proyecto que elaboró el Ministerio de Trabajo prevé la constitución de órganos de trabajadores y empleadores en compañías de más de 90 empleados

El Gobierno ultima los detalles de un proyecto de ley que dispondrá la creación de comités mixtos de seguridad e higiene en las empresas con la participación de sus trabajadores y empleadores, para prevenir accidentes de trabajo y otras situaciones como los casos de violencia laboral.

La elaboración de la norma estuvo a cargo del Ministerio de Trabajo con aportes de la cartera de las Mujeres, Géneros y Diversidad. El presidente Alberto Fernández prevé en el corto plazo enviarla al Congreso para su discusión al menos en las comisiones de Legislación Laboral y Salud de la Cámara de Diputados.

Puntos del proyecto

El texto prevé la creación tanto en el sector privado como en el ámbito de la administración pública (en sus diferentes niveles) de comités conformados de manera paritaria (con igual número de integrantes) por representantes de los trabajadores y de la patronal que deberán velar por el establecimiento y el cumplimiento de condiciones mínimas de normas de seguridad e higiene en cada ámbito laboral.

Además:

- La representación de los trabajadores en esos comités se homologará a la sindical, en caso de existir, con el alegado propósito de no duplicar estamentos y evitar nuevas instancias de conflictividad.

- Los miembros de los comités no tendrán por sí mismos la facultad de parar el proceso productivo en caso de detectar eventuales riesgos para la salud o la seguridad del personal. Los dictámenes no serán vinculantes. Este punto siempre fue motivo de discordia con los representantes empresarios que temen la sustanciación de medidas de fuerza no declaradas como tales con argumentos sanitarios.

- Posibilidad de encauzar a través de los comités mixtos las denuncias por abuso o acoso en los lugares de trabajo. El año pasado la Argentina, previa aprobación parlamentaria, ratificó la vigencia del Convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre Eliminación de la Violencia y el Acoso en el mundo laboral. También se contemplarán en esos ámbitos los casos de violencia o acoso por razones de género en línea.

La iniciativa que envió Trabajo fija un piso de alrededor de 90 empleados para hacer obligatoria la constitución de esos entes de control sanitario y de seguridad.

Discusión por las indemnizaciones

El empresario textil Teddy Karagozian, dueño de TN Platex, continúa la militancia de su proyecto "Mochila Argentina", que tomó estado público hace apenas algunas semanas pero que ya generó un sismo entre los actores del mercado de trabajo. La iniciativa, que fue difundida a políticos, sindicatos y empresarios, propone cambiar la legislación laboral y modificar el régimen de las indemnizaciones. En su lugar fomenta la creación de un seguro de garantía de indemnización.

"Todos los días tengo dos o tres zooms y entrevistas. La mayoría son privados, son de empresas, empresarios, entidades y organizaciones que están profundizando la iniciativa", le dijo Karagozian a iProfesional. "El comentario es que esto es lo que necesita la Argentina", se entusiasmó.

Según se detalla en el proyecto, la Mochila Argentina sería "una reforma superadora a la institución indemnizatoria que otorgue beneficios a los empleados, y disminuya el costo para las empresas, eliminando la necesidad de una reforma laboral que quita derechos y fomente la creación de más puestos de trabajo en el sector privado dando más derechos a los empleados".

Para Karagozian, la instalación del seguro pagado por las empresas le garantiza a los empleados el cobro del 100% de las indemnizaciones, más allá de la suerte que corra la empresa. A las firmas les permitiría no descapitalizarse en gastos de indemnización, ni de abogados.

Teddy Karagozian, impulsor del plan "Mochila Argentina"

Un apoyo sindical que generó revuelo

Antes de la popularización del proyecto Mochila Argentina, Facundo Moyano ya pedía iniciar discusiones de fondo sobre la situación del mercado de trabajo y encarar un plan de reformas que permita, entre otras cuestiones, incorporar al sector formal al enorme conjunto de trabajadores informales.

"Tenemos que animarnos a hablar del fondo de desempleo, de la mochila austríaca, que fueron propuestas de partidos de centro izquierda y centro derecha en España. ¿Por qué nos vamos a limitar, inclusive yo proviniendo de las fibras sindicales, de reconocer un problema que inevitablemente tiene que tener una solución?", se preguntaba el hijo de Hugo Moyano en la sesión de la Cámara de Diputados que reglamentó el Teletrabajo el año pasado y que reflotó IProfesional.

Desde el entorno de Facundo Moyano confirmaron que la posición del sindicalista no cambió, que la sostiene públicamente y que cree que hay que hacer modificaciones en el sistema laboral para incluir a los trabajadores no registrados. Moyano, adicionalmente, tiene buena relación con Tommy Karagozian, el hijo de alto perfil de Teddy y uno de los principales referentes del espacio UIA Joven.

La postura de Facundo resonó en el mundo sindical y ni siquiera la portación de apellido lo blindó de las críticas. La CTA de los Trabajadores, que comanda el también diputado nacional Hugo Yasky, condenó la iniciativa por considerarla un "nuevo intento de flexibilización, precarización laboral, desempleo y pobreza de la clase trabajadora" y aprovechó para dejarle un mensaje por elevación: "tiene el apoyo de algún parlamentario de extracción sindical que perdió el rumbo y olvidó sus orígenes".

Menos sutil fue el repudio de la CTA Autónoma. "Preocupa que uno de sus principales apoyos (a la Mochila Argentina) provenga del diputado Facundo Moyano", sostuvo. Vale recordar que las dos centrales obreras ceteístas fueron virtualmente aliadas de Hugo Moyano desde 2016 hasta la fecha.

Para sumarle un ingrediente familiar a la trama, habló Pablo Moyano. En el marco de una actividad organizada por el Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz (CESO) el camionero se mostró como la contracara de su hermano, catalogó de "gorila" la iniciativa y advirtió que vuelven por una reforma laboral "con esto que están instalando algunos economistas de derecha, la famosa Mochila Argentina que es cambiar las indemnizaciones por un seguro de desempleo. Quiere decir que los trabajadores se paguen sus propias indemnizaciones".

Pablo Moyano, dispuesto a debatir el futuro de las indemnizaciones laborales

Un mano a mano entre Karagozian y Recalde

"Todas las cosas que vienen en contra son de las mismas entidades de los abogados laborales. El origen es una sola persona", le dijo Karagozian a iProfesional. La referencia es clara y tiene como destinatario al abogado laboralista Héctor Recalde, con el que tuvo un cruce público de alto voltaje en los últimos días.

Las hostilidades incluyeron hasta un picante intercambio tuitero con Mariano Recalde, hijo de Héctor: "Como a Macri, lo que les molesta no es Recalde sino los derechos que defiende", tuiteó Mariano y Teddy le replicó: "en función de ganar con el conflicto, no explican a la sociedad como su accionar lleva a q cada vez más personas no consiguen trabajo".

"Desde los sindicatos que se oponen, siempre el origen es la misma persona. En realidad se opone porque tiene conflictos de intereses. Mientras más caos, más conflictos, más ganan los abogados", disparó el empresario.

Recalde había levantado el guante. En una nota de opinión que publicó en un matutino esta semana acusó al referente textil de sostener "un proyecto de reforma laboral flexibilizadora", y calificó de inconstitucional a la Mochila Argentina "porque no protege al/la trabajador/a contra el despido arbitrario, garantía consagrada en el art. 14 bis de la Constitución Nacional".