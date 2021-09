Cabify deberá pagar indemnización: determinan que hay relación de dependencia entre un chofer y la aplicación

Este es el primer fallo en el que se reconoce que los trabajadores de plataformas digitales no son independientes sino que tienen una dependencia laboral

La Justicia del Trabajo determinó que existió una relación laboral entre un chofer y Cabify y le ordenó a la aplicación el pago de la indemnización por despido. Se trata del primer fallo en el que se reconoce que los trabajadores de plataformas digitales no son independientes.

Esta sentencia, que fue dictaminada por la Jueza Viviana Dobarro, a cargo del Juzgado Nacional de 1ra Instancia del Trabajo N° 21, puede marcar un punto de inflexión en la relación entre los trabajadores y las plataformas digitales.

Con esta determinación, se concede la relación laboral de dependencia entre un trabajador chofer y la plataforma tecnológica de movilidad Cabify.

El demandante ingresó a trabajar a las órdenes de Cabify a fines de 2016, desarrolló funciones de chofer con vehículo, cumplía con una carga horaria y percibía una remuneración, previa facturación. Más tarde efectuó reclamos de registración laboral a la empresa y por eso fue despedido.

En la sentencia, que dio a conocer InfoGremiales, la jueza precisa que "la Ley de Contrato de Trabajo presume que existe relación laboral dependiente por el solo hecho de prestar servicios a favor de otro, salvo que se demuestre lo contrario".

Y añade: "A mi modo de ver, es dable decir que efectivamente tal servicio lo fue en el marco de una relación de dependencia con la accionada, más allá de las formas, denominación y apariencia jurídica que pudieran otorgar las partes contratantes a la vinculación habida entre sí, en virtud del principio de la primacía de la realidad, que se desprende del propio art. 23 L.C.T".

Además precisa que "el hecho de que el actor extendiera facturación, que el vehículo con el cual trabajara fuera de su propiedad, que éstas firmaran un contrato comercial que la accionada intenta hacer valer y demás cuestiones formales que se implementaron, no son determinantes a los efectos de calificar la relación jurídica, ya que en la especie se trata de priorizar el principio de la realidad a la luz de lo normado en el art. 23 segundo párrafo L.C.T.".

Por ello condena a Cabify a pagar, en cinco días bajo amenaza de aplicar astreintes, la indemnización por antigüedad de más de 760 mil pesos, más los intereses.

Por qué Moreno acusa a Mercado Libre y a Uber de destruir empleos

No es la primera vez que Guillermo Moreno deja salir su enojo contra empresas como Mercado Libre y Uber. Unos días atrás habló sobre la necesidad de regulación de las mismas.

"Si un negocio me destruye más empleo del que me genera tenemos un problema, no es para admirar. Cada desocupado es una sociedad peor", señaló el precandidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, del frente Partido Republicano Federal.

"Una sociedad moderna con todos desocupados es una estupidez. Eso no es ser moderno, eso es ser un gil", advirtió.

Y agregó: "Lo que hace Mercado Libre es quedarse con el margen del mayorista y del minorista, porque ya la gente no va a la farmacia o a la ferretería a comprar, va directo a Mercado Libre, entonces estos tipos ya saben qué es lo que se vende y qué es lo que no sale, porque todo queda registrado, ¿qué hacen entonces? Importan, pero importan lo que ellos saben que se vende. Entonces cierran los mayoristas porque ya nadie les compra y cierran los minoristas, ¡lindo negocio hizo Macri, eh".

También criticó muy fuertemente a otra empresa como Uber: "Tenemos que regularlo de una manera que maximice el nivel de empleo, no que lo destruya. Es perfectamente regulable, todo se puede regular, es falso que no se puede", concluyó.

Guillermo Moreno volvió a colocarse en el centro de la escena gracias a un video que se está viralizando y en el que lanza fuertes críticas contra el esquema de funcionamiento de Mercado Libre.

Según el ex secretario de Comercio de Cristina Kirchner, la plataforma de comercio electrónico perjudica a los pequeños comerciantes y "destruye más empleo del que crea".

"Se está quedando con el negocio de los mayoristas y de los minoristas", afirmó Moreno. Y explicó que, según su visión, los compradores hoy "piden una mercadería por Mercado Libre cuando antes iban a la farmacia, o a la ferretería".

Y agregó: "Ahora Mercado libre se queda con el margen y se dio cuenta de que se puede importar porque él sabe cuál es el tornillo que más se vende y encima cuando entras a la página el tornillo que trajo es el que primero está".

Moreno, quien está llevando adelante su campaña para las próximas elecciones en el marco de su propia agrupación política -Principios y Valores-, afirmó que dar vía libre al negocio de Marcos Galperin es "ir para atrás" hacia "una sociedad peor".

"La política tiene que volver a las cosas simples de la vida, si un negocio me destruye más empleo del que me genera tenemos un problema. Eso es ir para atrás, cada desocupado es una sociedad peor. No es la modernidad", sostuvo el ex funcionario.

"Hay que regularizar las plataformas para que generen trabajo no para que lo destruyan. En eso entra Uber, es perfectamente regulable, todo se puede regular. Tenemos que ordenar ese tema", enfatizó.