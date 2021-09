Horacio Rosatti será el presidente de la Corte Suprema por los próximos tres años

La decisión fue adoptada en una audiencia por zoom de la que no participaron Ricardo Lorenzetti y Elena Highton de Nolasco. Carlos Rosenkrantz será el vice

Horacio Rosatti fue elegido como nuevo presidente de las Corte Suprema en una reunión de acuerdo extraordinario realizada este jueves a través de la plataforma virtual Zoom.

Los jueces Ricardo Lorenzetti y Elena Highton de Nolasco estuvieron ausentes, por lo que Rosatti necesitó de su propio autovoto para conformar la mayoría. Carlos Rosenkrantz, hasta hoy presidente, pasará a ser el vicepresidente.

El acuerdo en el que se llevó a cabo la votación había sido convocado sorpresivamente por Rosenkrantz un día antes, anticipando la reunión que inicialmente había planificado para el martes próximo. Su mandato vencía el jueves 30 de septiembre.

El nuevo presidente del máximo tribunal de Justicia, que asumirá en octubre, fue convencional constituyente en 1994. También integró el gobierno nacional como ministro de Justicia durante la Presidencia de Néstor Kirchner. Llegó a la Corte en 2016, postulado por el entonces jefe de Estado Mauricio Macri.

Según surge de la acordada 18/2021 que dispone los cambios en la Corte, fue el ministro Juan Carlos Maqueda quien propuso a la nueva conducción en un encuentro que no estuvo exento de algunos contrapuntos.

Ricardo Lorenzetti no participó del encuentro y por tal motivo, Elena Higton solicitó una prórroga del acuerdo que no fue concedida por alcanzarse la mayoría de tres votos para elegir el nuevo titular del máximo tribunal. Según Rosenkrantz, la ausencia de algunos ministros no era un impedimento legal, por lo que el encuentro podía llevarse a cabo.

Bajo la conducción de Rosatti, la Corte deberá entender en al menos una docena de causas sensibles para el poder político que se encuentra listas para dictar sentencia, entre ellas los expedientes por los casos Vialidad, Memorándum con Irán, Los Sauces, Cuadernos de la Corrupción, Ruta del Dinero K y Dólar Futuro.

