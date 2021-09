Quién es Romina Picolotti, la exfuncionaria kirchnerista condenada a tres años en suspenso

La exsecretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación Romina Picolotti fue condenada a tres años de prisión de "ejecución condicional" y a restituir al Estado casi 7 millones de pesos por haber cometido el delito de defraudación en contra de la administración pública, al haber pagado gastos familiares y personales con fondos públicos.

Picolotti llegó al Gobierno en 2006 de la mano de Néstor Kirchner como secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable. Cuando asumió Cristina Fernández se mantuvo en el cargo hasta 2008, cuando se alejó sospechada por administración fraudulenta.

Es abogada especializada en derecho ambiental y fundadora del Centro de Derechos Humanos y Ambiente (CEDHA) y feroz crítica del modelo extractivista de minerales en la Argentina, incluso durante los gobiernos de los que formó parte.

Entre sus tareas de gobierno, estaba a cargo de sanear el Riachuelo, pero tras una investigación periodística del diario Clarín se hicieron públicas irregularidades en el manejo de la caja. Su proceso judicial requirió de 14 años y ahora vendrán los tiempos de las apelaciones.

La primera vez que fue procesada lo hizo la jueza federal María Servini de Cubría por el delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado, al considerar que entre 2006 y 2008 utilizó fondos del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) para gastos personales, como regalos de lujo y vuelos en aviones privados.

Además, se comprobó el uso de vuelos privados para su desplazamiento entre distintas provincias; más de 200 pasajes aéreos para familiares y amigos, y consumos de uso personal rendidos como gastos de la Secretaría que encabezaba.

En junio de 2008 se produjo una masiva quema de pastizales en la zona sur de Entre Ríos y el humo se instaló durante varios días en la ciudad de Buenos Aires. Picolotti no había previsto el uso de aviones para combatir fuego durante ese mes y el incendio quedó fuera de control.

Picolotti, durante se época de funcionaria de Néstor Kirchner.

Romina Picolotti, la ex secretaria de Medio Ambiente durante el gobierno de Néstor Kirchner y el inicio del primero de Cristina Fernández de Kirchner, fue condenada a tres años de prisión en suspenso por defraudación en perjuicio de la administración pública mediante gastos suntuarios personales que efectuó desde el ejercicio de sus funciones.

La condena incluye, además, la obligación de restituir al Estado Nacional la suma de 6.941.170 pesos, que deberá entregar al actual Ministerio de Medio Ambiente.

El fallo fue leído esta tarde por la presidenta del tribunal oral federal número seis, Sabrina Namer, quien anunció que los fundamentos de la sentencia se darán a conocer el próximo 25 de noviembre.

El fiscal Diego Luciani acusó a Picolotti de haber realizado "gastos irracionales, escandalosos y burdos" no relacionados con sus tareas de funcionaria pública. "Hubo un manejo absolutamente irregular de parte de Picolotti de los fondos públicos. Fue un verdadero fraude en el ejercicio de la función pública. Se pagaron comidas o almuerzos casi diariamente sin justificación, se pagaron pasajes de avión para familiares y amigos que no tenían relación con la secretaria y costosos vuelos charters", subrayó la acusación.

Picolotti asistió a la audiencia desde Estado Unidos, donde reside y trabaja actualmente.

Condena a Picolotti: los argumentos a favor y en contra

La ex secretaria de Medio Ambiente Romina Picolotti pidió al Tribunal Oral Federal Nº6 que dictase su absolución en el juicio oral en el que estuvo acusada de "defraudación contra la Administración Pública" por gastos suntuarios durante el ejercicio de su gestión.

"Yo no cometí ningún delito", proclamó Picolotti al pronunciar sus últimas palabras ante el tribunal, antes de conocerse el veredicto.

"Hace 14 años que estamos con esta causa. Y la conclusión es evidente: yo no cometí ningún delito", reiteró.

Mientras Picolotti pidió su absolución, el fiscal Luciani reclamó que fuera condenada a tres años y medio de prisión de cumplimiento efectivo y al reintegro de unos siete millones de pesos a las cuentas públicas.

Picolotti basó su defensa en que los gastos suntuarios que se le atribuyeron no sólo no están probados sino que tampoco se realizó un peritaje caligráfico para establecer si la autorización de gastos fue firmada por ella.

"No hubo pericia caligráfica ni contable. Se me acusa de un delito que no está probado", insistió desde la plataforma Zoom, a través de la cual se realiza el juicio. "Pido a los jueces que se aplique el derecho de manera objetiva e imparcial", subrayó.