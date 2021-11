Miceli, sobre la reapertura de su causa: "La sacan antes de las elecciones para jorobarnos a todos"

La expresidenta del Banco Nación aseguró que la Justicia funciona "muy mal" y que "hay todo tipo de arreglos, entuertos y negocios"

La Corte Suprema reabrió la causa en la que la ex ministra de Economía Felisa Miceli está acusada de haber beneficiado, como titular del Banco de la Nación, al empresario Sergio Taselli para que comprara y reactivara nuevamente en marcha el quebrado Frigorífico Santa Elena, en la provincia de Entre Ríos.

Ante esto, Miceli definió al fallo como "raro y muy especial" y manifestó, en dialogó con la AM990, que la reapertura la "sacan antes de las elecciones para jorobarnos a todos". "Funciona muy mal la justicia en la Argentina. En todo", enfatizó la ex presidenta del Banco Nación. Y agregó: "Hay todo tipo de arreglos, entuertos y negocios".

En la misma línea, destacó que el atraso en la Justicia "es insoportable" y descartó que se trate de una cuestión de recursos. Para Miceli se trata del poder que cuenta con grandes recursos al que definió como "casta". "La Corte tiene grandes sumas de dinero depositadas en los bancos para que todo pueda funcionar más fácil y más rápidamente. Sin embargo, no lo hace", señaló.

En la tónica de las críticas, la exministra calificó como una "injusticia" el hecho de que los sueldos de los trabajadores judiciales sean "hasta 3 veces más altos" que los que cobran los funcionarios de los otros poderes del Estado. "No pagan impuestos a las ganancias", cruzó. Y sumó: "Tiene beneficios, trabajan seis horas, vacaciones de un mes. Es muy raro este funcionamiento tan arcaico".

Por su parte, la expresidenta del Banco Central declaró que cuando los jueces y fiscales se equivocan "no pagan nada" puesto que no tienen ningún tipo de auditoría ni control. "No me parece que sea un poder que funcione para que todos vivamos mejor sino como una casta donde ellos viven mejor. Y bueno, así nos va como país", concluyó.

Ya tiene condenas

Miceli tuvo una condena firme en 2015. La pena de tres años de prisión a la que fue condenada luego de que se hallara una bolsa con dinero en el baño de su despacho en junio de 2007 no podrá volver a ser discutida en la justicia y la ex funcionaria no irá a prisión porque es de cumplimiento condicional.

Fuentes judiciales confirmaron que la defensa de Miceli no apeló el monto de la pena, por lo que los tres años que fijó un tribunal oral ya no podrán ser discutidos.

A principios de abril de aquel año, el Tribunal Oral Federal 1, integrado por los jueces Adrián Grunberg, Oscar Amirante y Pablo Laufer, rebajó la pena, ya que la ex funcionaria había sido condenada a 4 años en diciembre de 2012 por otro tribunal.

El fiscal Juan García Elorrio había solicitado tres años y medio de prisión pero no podía apelar porque el Código Procesal Penal establece que puede hacerlo "cuando se haya impuesto una pena privativa de libertad inferior a la mitad de la requerida".

Por su parte, la defensa optó por no apelar la pena a pesar que había pedido una condena de un año de prisión. Tal vez una revisión por parte de Casación ya no le convendría.

Lo que sí apeló el fiscal es el monto de los $100.000 que el Tribunal ordenó decomisarle a Miceli. El representante del ministerio público estimó que el monto debe ser actualizado desde 2007, cuando el dinero fue hallado en su despacho.

El 5 de junio de 2007 en una inspección de rutina, la Brigada de Explosivos encontró una bolsa en el despacho de Miceli, en cuyo interior había $100.000 y 31.670 dólares. Ese hallazgo motivó la investigación por la cual la ex ministra resultó condenada.