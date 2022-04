Consejo de la Magistratura: la Corte Suprema le da al oficialismo la prenda para lograr la unidad

Hay pocos puntos de acuerdo entre el albertismo y el kirchnerismo, pero uno de ellos es claramente, el enemigo común, la Corte Suprema, y dentro de ella uno en especial: Horacio Rosatti. El curioso fallo que el Alto Tribunal emitió el año pasado sobre la inconstitucionalidad de la ley 26.080 que modificó la composición del Consejo de la Magistratura, abrió una ventana de conflicto de poderes, por un lado, y de unión oficialista, por el otro.

La norma fue dictada en 2006, y recién fue declarada inconstitucional en 2021, nada menos que 15 años después, tres lustros en que el organismo que designa, remueve y sanciona jueces, funcionó de modo irregular por las demoras e intereses políticos de la Corte.

Dicha ley, redujo de 20 a 13 la cantidad de miembros del cuerpo, rompió con claridad el equilibrio entre estamentos que exige la Constitución Nacional, y le dio el control completo del Consejo a la política, en especial al kirchnerismo.

El aspecto más conflictivo de la modificación fue la exclusión del presidente de la Corte, que en el modelo anterior era también el presidente del Consejo.

Según el fallo que declaró tardíamente la inconstitucionalidad de la ley, si el Congreso no dicta una nueva norma, pasará a la regir la anterior con 20 miembros y el enemigo público número uno del gobierno, Horacio Rosatti, presidiendo el Consejo.

Consejo de la Magistratura: la Corte Suprema y la unidad del oficialismo

"Nos van a terminar cagand…porque ya no tenemos potencia política para controlarlos, se acabó la chance de designar los jueces que teníamos en mente", dice un vocero habitual del kirchnerismo.

Para el oficialismo, la oposición y la Corte son la misma cosa. Una verdadera curiosidad, porque la composición es casi la misma que durante la gestión de Mauricio Macri, que a su vez padeció infinidad de fallos contra sus intereses, con el único voto de Carlos Rosenkrantz acompañando a aquel gobierno, en soledad.

El hecho es que, con resistencia K o no, la Corte va terminar quedándose con la presidencia del Consejo. El plan de los cortesanos fue justamente ese.

Más allá de haber dado un plazo para que el Congreso dicte una nueva norma para una nueva composición, estaba claro que con la nueva conformación del Parlamento después de las elecciones de 2021, eso iba a ser imposible.

El proyecto de reforma del Consejo de la Magistratura, estancado en Diputados

El fallo es diciembre del año pasado, cuando ya estaba claro que la oposición había empardado el número en ambas Cámaras del Congreso y, por ende, era evidente que todo iba a trabarse en Diputados.

Así resultaba indefectible que volviese a quedar vigente la ley anterior, la 24.937 que establece los 20 miembros, pero además la da al presidente de la Corte, en este caso, Horacio Rosatti, la presidencia también del Consejo.

En la Rosada hierven de furia con la situación. "Mandamos el proyecto y llamamos a extraordinarias en febrero. Pudieron empezar a negociar, darle a la oposición lo que quería y sacar una ley que no beneficie a Rosatti, pero se durmieron, no laburó nadie y ahora nos vamos a tener que fumar a este tipo, no metemos más un juez", explica una fuente molesta del albertismo.

Los temores del kirchnerismo

Del lado del kirchnerismo la preocupación crece, especialmente por las causas que todavía están pendientes de resolución, sobre la gestión que terminó en 2015, que están bajo la investigación de jueces subrogantes.

"Necesitábamos ahí jueces definitivos. Es más, hay cubrirse por si el gobierno se va en 2023, porque la van a tirar a los nuestros", explica un operador judicial K.

Los mayores temores sobre el futuro y un eventual cambio de gobierno, se relacionan con el manejo de dos áreas clave: Pami y Anses, organismos a cargo de las camporistas Luana Volnovich y Fernanda Raverta.

La posibilidad de negociar con la oposición se endureció pero no está totalmente terminada, o al menos eso cree el gobierno.

"Si les damos más cargos a los radicales, algo vamos a poder sacar, para nosotros es una victoria que no esté Rosatti, todo lo demás lo podemos entregar", expresa una fuente del Congreso, manteniendo la ilusión.

Pero las cosas no parecen tan sencillas. La apuesta de contentar radicales con cargos era más para otro momento. Hoy están oliendo el poder, se sienten cerca, creen que incluso pueden doblegar al PRO en la primaria y estar muy, muy cerca, de la presidencia.

"Ya les dimos el acuerdo con el FMI, que no esperen nada más", dice un furibundo operador radical, de esos que se diferencias de sus correligionarios por una sed de poder más parecida a la naturaleza justicialista.