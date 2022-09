Lagomarsino, luego de los dichos del Presidente sobre Nisman: "A mí, lo que diga Alberto Fernández no me interesa"

Unas horas después de que el presidente Alberto Fernández se refiriera a la muerte de Alberto Nisman, diciendo que "se suicidó", Diego Lagomarsino, quien está siendo procesado como partícipe necesario de la muerte del fiscal, habló sobre dicho hecho ocurrido el 18 de enero de 2015.

Lagomarsino no le dio importancia a las declaraciones que dio Fernández: "Lo que diga cualquier político no me interesa", dijo, tras lo cual pidió a la Justicia: "Pónganse los pantalones largos y digan la verdad".

En una entrevista radial, le preguntaron que opinaba sobre las declaraciones del Presidente, a lo que respondió: "Prefiero no meterme en política, pero sí puedo hablar sobre los peritajes que hay en la causa, que es lo importante. A mí lo que diga Alberto Fernández o cualquier político no me interesa".

Caso Nisman: qué dijo Lagomarsino sobre el expediente

También habló sobre el expediente, que constan de tres pericias: una del Cuerpo Médico Forense, una de la Policía Federal y otra de Gendarmería. "La primera y la segunda te dan un autodisparo claro. De hecho, la junta criminalística lo dice en la foja 54-53: lo pone a Nisman frente a un espejo, con ambas manos en el arma, con la puerta cerrada, parado, pegándose un tiro", señaló en primer lugar, y luego advirtió: "La junta médica no habla de homicidio o suicidio porque no le corresponde a ellos. Dirían autodisparo o acción de terceros, porque la tipificación penal no corresponde a los peritos".

Sobre lo que hizo la Gendarmería, indicó que "ni siquiera se debería llamar pericia, porque por ejemplo tipifica penalmente algo que no puede tipificar ningún perito. Ellos no pueden hablar de homicidio o asesinato: pueden hablar de acción de terceros o autodisparo, como comentaba. Además, dice que lo golpearon... golpes que la junta médica no vio, incluyendo al perito Osvaldo Raffo, que era el médico de la querella. Tampoco vieron la teórica ketamina que dicen que le pusieron y que no estaba metabolizada, es decir que no había hecho efecto".

Según Lagomarsino, la tercera de las pericias "comete muchos errores", entre los que destacó la forma en la que se ubica al cuerpo del fiscal en baño donde fue encontrado.

Diego Lagomarsino está siendo procesado como partícipe necesario de la muerte del fiscal Nisman

Respecto al procesamiento en su contra, recordó: "Yo le llevé el arma a Alberto a pedido de él mismo. Ahora, la Justicia dice que yo, a sabiendas de que iban a matar a un fiscal, le entrego mi arma registrada a mi nombre a no saben quién, no saben cuándo ni dónde, para que después una, dos o más personas maten a Nisman".

Alberto Fernández y la comparación entre Luciani y Nisman

"Hasta acá Nisman se suicidó. Espero que no haga algo así el fiscal (Diego) Luciani", dijo el Presidente Alberto Fernández al ser consultado por los periodistas que lo entrevistaban y recordaban la causa del fallecido fiscal que investigaba a Cristina Kirchner, en el marco de un supuesto acuerdo con Irán para proteger a quienes estaban siendo investigados por los atentados en Argentina sobre objetivos judíos.

Recordemos que el 18 de febrero del 2015, al cumplirse un mes de la muerte de Alberto Nisman, el actual Presidente de la Nación marchó junto a quienes reclamaban el esclarecimiento de lo sucedido la noche en la que el fiscal apareció muerto, justamente el día previo a la acusación formal contra Cristina en el Congreso.

¿Alguien puede pensar que el Presidente realmente quiso comparar a Luciani con Nisman? ¿Alguien puede creer que podría convenirle al oficialismo, oposición o partido extraterrestre que el fiscal que hoy acusa a Cristina aparezca muerto?

Entonces: ¿es o se hace? ¿Cómo comparar a dos hombres que para la opinión pública, están haciendo lo mismo, que es incomodar, y mucho a Cristina?