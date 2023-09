Sergio Massa apunta a los votantes de Milei y busca blanquear trabajadores informales: qué propone

Tras elevar el piso del mínimo no imponible del Impuesto a las Ganancias, el ministro de Economía, y candidato presidencial de Unión por la Patria, Sergio Massa, comenzó a centrar su campaña en anuncios en los sectores más postergados. El jueves, con un acto en el microestadio de Argentinos Juniors junto a los referentes del Movimiento Evita, Barrios de Pie y la CCC, escenificará la puesta en marcha por DNU del monotributo productivo, que servirá para formalizar a entre 2,4 y 4 millones de trabajadores que hasta ahora no facturaban y no tenían acceso a ART u obra social, entre ellos, los repartidores de apps de delivery.

Hasta hace pocos meses el Presidente y las ministras de Trabajo y Desarrollo Social afirmaban que la medida solo se podría implementar desde el Congreso, donde el proyecto remitido por el Ejecutivo nunca avanzó.

En Tucumán, el candidato del peronismo se refirió -antes que a los dos sectores mencionados- a los trabajadores de las economías de plataformas que trabajan para las aplicaciones de envíos a domicilio como Rappi o Pedidos Ya.

Los guiños a los trabajadores de apps y deliverys son también otra forma de horadar y disputar la base de votantes de Javier Milei. Por eso, el Gobierno avanzará en medidas para el sector.

Un referente nacional de la CGT, que sigue de cerca el fenómeno de esa nueva realidad laboral, calcula que en todo el país hay más de 100 mil trabajadores de apps y que solo en la Provincia están radicados más de la mitad. El número puede ser mucho mayor: el Centro de Estudios Metropolitanos (CEM) estimó en 2020 que eran más de 160 mil a nivel nacional, más que el padrón de Tierra del Fuego.

La ministra de Trabajo, Kelly Olmos, confirmó el lunes que el Ejecutivo enviará pronto un proyecto para el sector al Congreso. "Nosotros reconocemos que se autodefinen como trabajadores independientes que utilizan su propio bien de capital. Nuestra aspiración es que puedan ampliar su marco de derechos", señaló el lunes declaraciones a El Destape.

El Gobierno enviará un proyecto de ley para regular el trabajo de los repartidores registrados en apps

Trabajadores de apps de deliverý: qué contemplaría el proyecto de Massa

Un integrante de la comisión de legislación laboral en Diputados que preside la kirchnerista Vanesa Siley señaló que primero habrá reuniones informativas para que expongan especialistas. La oposición todavía no fue notificada.

Olmos y Massa están trabajando en un paquete de medidas dirigidas a los trabajadores de plataforma que están inscriptos como independientes y no en relación de dependencia.

El proyecto de ley que presentará el Gobierno para regular el empleo en las aplicaciones de reparto incluirá una salvedad que llevará alivio a los accionistas de esas compañías: les permitirá optar por pasar a sus trabajadores a una relación de dependencia propia de la ley de Contrato de Trabajo vigente o bien, mantenerlos como independientes.

Desde las organizaciones sociales destacaban que el monotributo productivo también serviría para para dar un paraguas institucional a los trabajadores de APPS que no están en relación de dependencia. Sin embargo, en el círculo íntimo del candidato presidencial destacan que serán medidas específicas para los conductores de Rappi y Uber y que se comunicarán la semana que viene.

El propio Massa se hizo cargo de la supuesta deuda del Estado con ese sector días después de las PASO y de que proliferaran las imágenes de los trabajadores de delivery, con sus características mochilas térmicas, en el búnker de Milei. "¿Y qué hicimos nosotros por esos pibes? Ese pibe también tiene derecho a estar enojado con nosotros. Ese pibe es un laburante que hoy labura sin tener un seguro de ART, sin tener una cobertura mínima del Estado, nosotros eso lo tenemos que resolver. Yo tengo una propuesta que en las próximas tres semanas se va a conocer", anunció el ministro entonces. Celoso de los anuncios, Massa evita precisiones. "No voy a adelantar nada", les hace saber a sus colaboradores.

En la Provincia, la Cartera de Trabajo que conduce Walter Correa dispuso un sistema de multas para las empresas que no tengan registrados a sus trabajadores y de denuncias judiciales. El candidato porteño de UxP Leandro Santoro también tiene previsto reunirse con representantes de las empresas de delivery en los próximos días.