Justificar una falta en el trabajo puede ser crucial para mantener una buena relación con el empleador y evitar sanciones. Las leyes laborales establecen normas específicas para estos casos, y es importante conocerlas para actuar de manera adecuada.

Según la legislación laboral argentina, una falta en el trabajo puede ser justificada por diversos motivos, siempre y cuando se cumplan ciertos requisitos establecidos por la ley. La Ley de Contrato de Trabajo (Ley 20.744) regula estos aspectos, detallando las condiciones bajo las cuales una ausencia puede considerarse justificada.

Tipos de faltas justificadas para el trabajo

Tanto empleadores, como trabajadores y encargados del área de recursos humanos deben saber cómo justificar una falta en el trabajo, pues nadie está exento de incurrir en una y a todo el mundo le asiste el derecho a defenderse antes de recibir la amonestación, suspensión o despido que corresponda. Las razones justificadas son:

Casamiento o Unión Civil de hijo/a: 2 (dos) días laborables;

laborables; Por fallecimiento del/la cónyuge, hijos/as, padres o hermanos/as: 5 (cinco) días laborables.

laborables. El/la cónyuge supérstite que tuviere hijos/as menores de edad, tiene adicionalmente derecho a 15 (quince) días corridos, con goce íntegro de haberes.

corridos, con goce íntegro de haberes. En el caso de que el fallecimiento de la cónyuge, unida civilmente, en unión convivencial o pareja conviviente, fuere producto o causa sobreviniente de un parto y el/la hijo/a sobreviviera, el/la trabajador/a tiene derecho a una licencia análoga a los períodos establecidos en el art. 48 para el post-parto de la mujer;

para el post-parto de la mujer; Fallecimiento de otros parientes hasta el tercer grado de consanguinidad o afinidad: 2 (dos) días laborables. Estos plazos pueden prorrogarse sólo en casos excepcionales o cuando, en razón de la distancia, el/la trabajador/a deba trasladarse fuera del lugar del asiento de sus actividades;

laborables. Estos plazos pueden prorrogarse sólo en casos excepcionales o cuando, en razón de la distancia, el/la trabajador/a deba trasladarse fuera del lugar del asiento de sus actividades; Por razones particulares, hasta 6 (seis) días laborables por año calendario y no más de 2 (dos) días por mes;

laborables por año calendario y no más de por mes; Por integración de mesas examinadoras en turnos oficiales de examen en la docencia, hasta 10 (diez) días por año;

por año; Por donación de sangre y/o hemoderivados con goce íntegro de haberes de un (1) día laborable en cada oportunidad y hasta dos (2) donaciones por año calendario, en los términos del artículo 47 de la Ley N° 22.990 .

laborable en cada oportunidad y hasta dos donaciones por año calendario, en los términos del de la . El/la trabajador/a recuperado/a de la enfermedad COVID-19 que done plasma sanguíneo tiene derecho a una justificación de inasistencia con goce íntegro de haberes de dos (2) días laborables en cada oportunidad y hasta dos (2) donaciones por año calendario, en los términos del artículo 5° de la Ley N° 27.554.

que done plasma sanguíneo tiene derecho a una justificación de inasistencia con goce íntegro de haberes de dos laborables en cada oportunidad y hasta dos donaciones por año calendario, en los términos del de la Por mudanza: dos (2) días laborables por año.

laborables por año. Por trámites, denuncias, presentaciones, exámenes médicos y/o psicológicos que deba realizar el/la trabajador/a y/o algún integrante de su grupo familiar directo -al que aquel/aquella deba acompañar y/o asistir- en el marco de cualquiera de las situaciones previstas en el art. 4° de la Ley N° 26.458 (conforme Ley CABA N° 4.203) y en las Leyes N° 24.417, N° 26.743 N° 1.688 y N° 1.265 hasta quince (15) días por años.

En los casos de 6 primeros puntos, el/la trabajador/a deberá acreditar la causal invocada dentro de los 10 (diez) días hábiles posteriores a la finalización de la licencia. La inasistencia injustificada provoca automáticamente el descuento correlativo en los haberes a percibir, sin perjuicio de la iniciación del proceso disciplinario si correspondiere."

Cómo solicitar un certificado médico en caso de faltar por enfermedad

Existe una polémica en torno a los certificados médicos expedidos en guardias de hospitales y una eterna disputa entre médicos y pacientes. Es de público conocimiento que muchos médicos no quieren formular un certificado en las guardias y por lo general, las personas que trabajan y deben ausentarse en sus puestos o inclusive, los niños que tuvieron una complicación de salud y debieron faltar al colegio, no tienen manera de justificarse para no recibir sanciones.

Sin embargo, la ley ampara estos casos y si alguna vez te sucede, es importante que conozcas tus derechos para reclamar cuando corresponda.

Para empezar, la Ley 17.132 obliga a que, en una consulta médica en consultorio o guardia, el profesional extienda un certificado médico al paciente sin posibilidad de negarse. Este procedimiento legal, está incluido en los derechos del paciente y en el contrato de trabajo. En el caso de que el profesional de salud aún así insista en negarse, el paciente debe solicitar hablar con un superior y citarle la ley mencionada y exigir el certificado médico correspondiente.

¿Cómo comunicar la falta?

Notificación oportuna: la comunicación de la falta debe realizarse lo antes posible. Es importante notificar a tu empleador antes del inicio de tu jornada laboral, si es posible. Esto puede hacerse a través de una llamada telefónica, mail, mensaje de WhatsApp o cualquier otro medio acordado con tu empleador.

la comunicación de la falta debe realizarse lo antes posible. Es importante notificar a tu empleador antes del inicio de tu jornada laboral, si es posible. Esto puede hacerse a través de una llamada telefónica, mail, mensaje de o cualquier otro medio acordado con tu empleador. Documentación soporte: una vez que hayas notificado la falta, vas a necesitar presentar la documentación que respalde tu ausencia. Esta puede incluir certificados médicos, actas de defunción, o cualquier otro documento relevante. Tenés que asegurarte de entregar estos documentos dentro del período establecido por la ley o por el reglamento interno de tu empresa.

una vez que hayas notificado la falta, vas a necesitar presentar la documentación que respalde tu ausencia. Esta puede incluir certificados médicos, actas de defunción, o cualquier otro documento relevante. Tenés que asegurarte de entregar estos documentos dentro del período establecido por la ley o por el reglamento interno de tu empresa. Informe por escrito: es recomendable seguir el proceso de notificación con un informe escrito en el que expliques la razón de tu ausencia y adjuntes la documentación necesaria. Este informe debe ser entregado a tu empleador a su regreso al trabajo.

Cabe aclarar que dependiendo la empresa y su tamaño, la justificación puede ser o no requerida. En algunos casos con solo da aviso por mensaje o durante la jornada laboral el día anterior y un certificado, es más que suficiente, mientras que, en empresas mucho más grandes (una multinacional, por ejemplo), los protocolos son más estrictos.

Por otro lado, no es legal que al presentar este certificado médico, desde la empresa te envíen a validarlo porque el mismo ya cuenta con sello y firma de un profesional de la salud matriculado.

Finalmente, desde la empresa tampoco pueden hacerte perder días de descanso para "compensar" el día que te tomaste, debido a que esa falta está justificada y legalmente debe contar como un día más de trabajo, siendo remunerada como tal.

Consecuencias de no justificar una falta

Sin embargo, no justificar adecuadamente una falta en el trabajo puede tener consecuencias negativas. Entre ellas se encuentran:

Descuentos salariales: la empresa puede descontar los días no trabajados del sueldo.

la empresa puede descontar los días no trabajados del sueldo. Sanciones disciplinarias: dependiendo de la política de la empresa, podrías enfrentar sanciones disciplinarias que van desde una amonestación hasta un despido en casos recurrentes o graves. Mentir es causal de sanción disciplinaria y en algunos casos, razón de despido.

dependiendo de la política de la empresa, podrías enfrentar sanciones disciplinarias que van desde una amonestación hasta un despido en casos recurrentes o graves. Mentir es causal de sanción disciplinaria y en algunos casos, razón de despido. Pérdida de beneficios: la falta de justificación puede afectar el acceso a ciertos beneficios laborales, como licencias o bonificaciones.

Recomendaciones adicionales

Revisá el reglamento interno: además de la legislación nacional, es fundamental conocer las políticas internas de tu empresa respecto a las ausencias. Cada empresa puede tener procedimientos específicos para la justificación de faltas.

además de la legislación nacional, es fundamental conocer las políticas internas de tu empresa respecto a las ausencias. Cada empresa puede tener procedimientos específicos para la justificación de faltas. Consulta con un abogado: si tenés dudas sobre la justificación de una falta o enfrentas problemas con tu empleador, considerá consultar con un abogado especializado en derecho laboral. Ellos pueden ofrecerte orientación específica según tu situación.

si tenés dudas sobre la justificación de una falta o enfrentas problemas con tu empleador, considerá consultar con un abogado especializado en derecho laboral. Ellos pueden ofrecerte orientación específica según tu situación. Mantené un registro: llevá un registro de todas las comunicaciones y documentación relacionada con tus faltas. Esto puede ser útil en caso de disputas o aclaraciones futuras.

Justificar una falta en el trabajo requiere conocer y seguir las normativas establecidas por las leyes y la empresa. Notificar a tiempo, presentar la documentación adecuada y mantener una comunicación clara con tu empleador son pasos clave para asegurar que tu ausencia sea considerada como justificada y evitar problemas en tu puesto de empleo.