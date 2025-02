¿Recibiste una intimación por deudas con un banco o entidad financiera y querés regularizarla? En primer lugar, es fundamental dejar de lado los prejuicios asociados a ser considerado "moroso" y las interpretaciones moralistas sobre el endeudamiento.

¿Puedo ir preso por tener una deuda con un banco?

"En la República Argentina, nadie va preso por tener una deuda", asegura con firmeza el abogado Ezequiel Rodrigo Galván en un video que compartió en su cuenta de TikTok. Con un tono relajado, pero claro, explica que, en estos casos, lo único que hace falta es un buen abogado "que te saque del temido Veraz".

Una deuda, simplemente, significa que tenemos una obligación pendiente, y el acreedor puede acudir a un juez o jueza para buscar el cobro, siempre dentro de los límites que establece la ley.

Con un toque de ironía, el abogado deja las cosas claras y explica cómo detectar una amenaza falsa de esos estudios de cobranza que envían mensajes diciendo: "Se le iniciará una denuncia por fraude financiero, estafa, acción penal, puede ir preso, etc." Con total desparpajo, sentencia: "Todo banana". Una forma directa de desarmar el miedo que buscan generar

Se trata de amenazas falsas sin sustento legal. Además, si la deuda es con un banco o una financiera y te dicen algo como "se le iniciará juicio a premio", según el Dr. Galván, eso es puro cuento.

Y para quienes viven en alguna provincia de la República Argentina fuera de la Capital Federal, el abogado informa que si te comunican con "‘se le iniciará juicio ejecutivo en los términos del Código Procesal de la Nación’, también es mentira". Una advertencia que desenmascara las tácticas de miedo más trilladas.

En esos casos, podés ignorar la intimación tranquilamente o incluso denunciar el acoso en Defensa del Consumidor para que dejen de molestarte. Ahora bien, si querés resolver la deuda, el consejo es claro: buscá "un abogado que te ayude a negociar directamente con el acreedor, no con el estudio de cobranza". Así lo recalca el experto.

Qué es una intimación "extrajudicial" y qué hacer si me llega

Muchas veces nos llegan intimaciones para reclamar el pago de una deuda, generalmente firmadas por un supuesto "estudio jurídico", con el fin de encubrir prácticas que violan la Ley de Defensa del Consumidor (24.240) y otras normas que protegen a los consumidores.

Estas comunicaciones se llaman "extrajudiciales" porque no forman parte de ningún proceso judicial iniciado en nuestra contra. Es importante saber que, cuando intentan darles apariencia de judiciales (usando términos como demanda, embargo o "aviso" de un embargo inminente), no solo están mintiendo, sino que esta práctica es ilegal.

Cuando recibimos una llamada, correo electrónico, carta, mensaje de texto, WhatsApp u otra forma de comunicación exigiendo el pago de una deuda, ya sea propia o de un tercero, se trata de una intimación "extrajudicial". ¿Qué significa? Que no está relacionada con un juicio legal en el que se reclame la deuda. Por lo tanto, salvo que se trate de una carta documento, estas intimaciones no judiciales no tienen validez como requerimiento formal.

Otro punto importante a tener en cuenta es que, aunque se presenten como "estudios jurídicos", en muchos casos estamos ante empresas de cobranza que utilizan ese título para intentar eludir la Ley de Defensa del Consumidor y/o generar presión en la persona, aprovechándose del miedo a un juicio.

Ante estos mensajes, lo mejor es ignorarlos o bloquearlos. Si decidís responder, evitá proporcionar datos personales. En muchos casos, el contacto se vuelve más intenso y sistemático, ya que la empresa te identifica como una persona susceptible de ser presionada para pagar, y ya no como alguien a quien están simplemente intentando contactar.