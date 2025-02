La promoción del token $LIBRA por parte de presidente Javier Milei generó que muchos de sus seguidores inviertan en la criptomoneda que se derrumbó rápidamente dejando a miles de damnificados con importantes pérdidas de dinero. A raíz de eso, ya se registraron 112 denuncias presentadas a la Justicia Federal contra el mandatario.

Del total de las presentaciones a la Justicia Federal, 111 fueron de manera digital en diferentes juzgados, que se activarán el lunes cuando abran esas dependencias. Sólo una de esas denuncias se hizo de manera presencial en una comisaría de la ciudad de Buenos Aires y ya fue aceptada por el fiscal Guillermo Marijuan.

A partir de ahora, la Justicia deberá evaluar si Javier Milei incurrió efectivamente en algún delito al promocionar la criptomoneda $LIBRA y arengar a los usuarios a que inviertan allí.

La promoción de la criptomoneda por parte de Javier Milei

Cerca de las 19 del viernes, el presidente anunció en sus redes sociales: "La Argentina Liberal crece! Este proyecto privado se dedicará a incentivar el crecimiento de la economía argentina, fondeando pequeñas empresas y emprendimientos argentinos. El mundo quiere invertir en Argentina". Y acompañó el posteo con dos links, uno con el sitio web del proyecto y el otro con el tag del token. En el sitio oficial de "Viva la Libertad Project", cuya criptomoneda fue denominada $LIBRA, dice que "Argentina está llena de talento, innovación y emprendedores con grandes ideas, pero los recursos para hacerlas realidad suelen ser limitados".

Tras el anuncio, la criptomoneda experimentó un furor inicial, alcanzando un pico de 4,978 dólares, para luego desplomarse a 0,99159 dólares en pocas horas. Según trascendió, el 80% del circulante de $LIBRA estaría concentrado en cinco billeteras y el dominio se creó el viernes mismo.

Durante las horas en las que estuvo publicado el tuit -que el presidente fijó en su perfil de X y subió a Instagram- se especuló primero con que el mensaje podía tratarse de un hackeo a la red social del presidente. Sin embargo, funcionarios y fuentes cercanas al mandatario negaron esa versión.

Distintos legisladores y usuarios de las redes sociales advirtieron sobre la inestabilidad del activo digital y de un posible rug pull, una inversión donde los desarrolladores de la criptomoneda lanzan un token atractivo para luego retirar de manera repentina los fondos y abandonar el proyecto.

Recién cerca de las 0:38 del sábado, Milei posteó en su cuenta de X: "Hace unas horas publiqué un tweet, como tantas otras infinitas veces, apoyando un supuesto emprendimiento privado del que obviamente no tengo vinculación alguna" y aseguró que "no estaba interiorizado de los pormenores del proyecto y luego de haberme interiorizado decidí no seguir dándole difusión (por eso he borrado el tweet)".

Y frente a las críticas, respondió: "A las ratas inmundas de la casta política que quieren aprovechar esta situación para hacer daño les quiero decir que todos los días confirman lo rastreros que son los políticos, y aumentan nuestra convicción de sacarlos a patadas en el culo".

Hayden Davis rompe el silencio sobre el escándalo $LIBRA y su relación con Milei

El empresario y fundador de $LIBRA, Hayden Mark Davis, quien también lidera Kelsier Ventures, se presentó como "la víctima de esta situación" y admitió públicamente su implicación en la criptomoneda.

En una entrevista concedida este domingo a Stephen Findeisen, un popular youtuber estadounidense del ámbito cripto, Davis aseguró que no opera en solitario y que hay otras personas involucradas en $LIBRA. Solo tomo decisiones sobre lo que ellos quieren hacer. No soy un cerebro maquinando cuánto dinero puedo ganar con las cosas", afirmó.

Y agregó que "esto debía ser un experimento. Milei tiene el deseo de hacer todo público, quiere tokenizar todas las operaciones financieras del país, entonces estuve hablando con distintas personas y distintas fundaciones para desarrollarlo en los próximos años. La idea era experimentar, la apoyaba, pero no quería convertirla en su memecoin oficial".

Respecto a la controversia en torno a $LIBRA, Davis afirmó: "Soy absolutamente la víctima de esta situación. No obtendré ningún beneficio financiero". Además, explicó su decisión al agregar: "Por eso establecí un plazo de 48 horas", en un intento de contextualizar la situación.

Sobre el manejo del dinero, Davis declaró: "En cuanto al dinero, Davis explicó: "Hasta que tenga respuestas de Javier Milei y tenga respuestas de su grupo, hasta que tenga un plan real y concreto... Hasta que alguien presente un gran plan, si ese es el plan correcto, lo haré, sin problemas. No me importa en lo absoluto. Cederé la custodia del dinero. No me importa. No quiero tener nada que ver con esto en absoluto. Cero".

Sobre sus motivaciones para involucrarse en el proyecto, Davis afirmó: "Lo hacía en nombre de Milei. Soy su asesor. Mi intención era impulsar otras conversaciones, avanzar en tecnologías blockchain y desarrollar nuevas iniciativas".

Asimismo, enfatizó que no le interesaba el dinero que esto pudiera generar para otros. En este contexto, el entrevistador sugirió que el Gobierno nacional podría haber intentado distanciarse de él, a lo que Davis respondió: "Recuerda que hay pruebas de que estuve con él en múltiples ocasiones, ¿verdad?".

Esa era la única información disponible, según el posteo del propio presidente en X, donde explicó que discutieron sobre el impacto de la tecnología blockchain y la inteligencia artificial en el país.

En el video, Mark Davis lo confirma y añade que está asesorando al Gobierno en la tokenización, un método utilizado por las empresas para proteger datos sensibles.