La Cámara Federal le otorgó una licencia a Ariel Lijo para que pueda asumir en la Corte Suprema

La Cámara Federal de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital le otorgó este miércoles licencia al juez federal Ariel Lijo para que asuma en la Corte Suprema, en comisión. De esta manera, como buscaba, no tendrá que renunciar a su juzgado federal.

La designación en comisión dura hasta el fin de las sesiones legislativas. Después, Lijo deberá dejar la Corte, salvo que el Senado le dé antes el aval para quedar como juez definitivo.

La reunión, convocada por el presidente del tribunal Mariano Llorens, duró alrededor de dos horas y hubo acuerdo para avalar la licencia de Lijo hasta fin de año.

De todos modos, en los tribunales dicen que la palabra final sobre la licencia de Lijo la tendrá la Corte, que podría intervenir para bloquear. En ese caso, Lijo estaría obligado a renunciar a su juzgado para quedar en condiciones de asumir como cortesano.

Pero la asunción como cortesanos de Lijo y Manuel García Mansilla todavía está en la nebulosa. En la Corte dicen que se necesita el acuerdo de los tres jueces para permitir el juramento, mientras que en el gobierno dicen que no lo pueden impedir.

Corte Suprema: Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla, nombrados por decreto

El presidente Javier Milei firmó este martes el decreto que designa al juez federal Ariel Lijo y al académico Manuel García Mansilla como nuevos jueces de la Corte Suprema, una medida que abre dos nuevos frentes de batalla para la administración libertaria, uno en el Senado y otro en el máximo tribunal.

Milei envió los pliegos de Lijo y García Mansilla al Senado en marzo del año pasado para cubrir las vacantes que dejaron Elena Highton en 2021 y Juan Carlos Maqueda en diciembre en la Corte, pero la negociación para conseguir la mayoría de dos tercios —para la cual es clave la bancada peronista— nunca avanzó y la idea de nombrarlos por decreto tuvo idas y vueltas.

El Presidente resolvió finalmente ir por esa vía tras la reunión de Gabinete de este martes por la mañana, aunque hace varias semanas en la Casa Rosada advierten que para el 1 de marzo, cuando el mandatario vaya al Congreso a dar su discurso de apertura de sesiones, Lijo y García Mansilla "van a estar sentados como miembros de la Corte, de una forma o de otra".

Quién es Ariel Lijo, el juez que investigó a Amado Boudou

Magistrado con largo historial por la fuerte trascendencia de las causas que investigó, Lijo es uno de los "doce" de los tribunales de Comodoro Py que se ha convertido en un referente del fuero. El 20 de marzo de 2024, el Presidente Milei lo propuso como juez de la Corte Suprema.

Fue designado en 2004, luego de ocupar el cargo de secretario de la Cámara Federal, en pleno gobierno de Néstor Kirchner y rápidamente su nombre empezó a sonar en casos políticamente sensibles cuando tuvo a cargo la investigación por supuestas irregularidades en la investigación del atentado a la AMIA por la cual envió a juicio al ex presidente Carlos Menem; al ex titular de la SIDE Hugo Anzorreguy y al ex juez Juan José Galeano.

Además, le tocó intervenir en las causas por violación a los derechos humanos durante la última dictadura militar y llevó adelante los casos cometidos en jurisdicción del Batallón 601 del Ejército por desapariciones y aplicación de tormentos.

Otro caso polémico fue el asesinato del entonces secretario de la Confederación General del Trabajo (CGT) José Rucci el cual él investigó pese a considerar que no fue un caso de lesa humanidad.

Mientras investigaba esos expedientes sensibles, Lijo a nivel personal contrajo matrimonio con la hermana del camarista federal, Gabriel Cavallo: Silvia Cavallo, fiscal federal de Quilmes.

Luego le fueron tocando casos sensibles y fue el turno de investigarlo al entonces vicepresidente Amado Boudou, en pleno ejercicio del cargo, por el caso Ciccone Calcográfica al considerar que aquel se interesó por la venta de la empresa. Boudou terminó yendo a juicio oral y resultó preso por el caso.

Como desprendimiento, Lijo investigó, también, al entonces titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, y al gobernador de Formosa, Gildo Insfrán.

Y también investigó a exfuncionarios y empresarios por supuesto lavado de dinero por medio de aportes de campaña para el proceso electoral que consagró a Cristina Kirchner como presidenta de la Nación en 2007.

Su nombre también se vio salpicado por el accionar de su hermano Alfredo Lijo, abogado quien trabajó en la Auditoría General de la Nación (AGN) junto a Javier Fernández, sindicado operador judicial en Comodoro Py.

Fue por ello también objeto de críticas y denuncias muy fuertes por parte de la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, quien lo acusó de integrar una asociación ilícita junto a su hermano y el exministro de Planificación Julio De Vido para evitar el avance en determinadas causas por corrupción.

Pero mientras las balas picaban cerca, el juez Lijo logró blindarse tanto hacia afuera como adentro gozando de la cercanía a su colega de años en los tribunales, la jueza María Servini; y también con un estrecho vínculo con el actual integrante de la Corte Suprema de Justicia Ricardo Lorenzetti, quien tuvo durante años la presidencia del cuerpo.

El juez Lijo hoy enfrenta otras dos acusaciones en su contra en el Consejo de la Magistratura. El expediente 107/2023 fue iniciado por el diputado de la Coalición Cívica, Juan Manuel López, el 3 de agosto de 2023. Por otro lado, contra Lijo también se inició el expediente 35/2024, por impulso de Pedro Eduardo Amarillo. Están paralizados.