La jueza Loretta Preska rechazó la solicitud de la organización no gubernamental Republican Action for Argentina (RA4ARG) para intervenir en el litigio

La jueza federal Loretta Preska, del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, rechazó la solicitud de la organización no gubernamental Republican Action for Argentina (RA4ARG) para intervenir en el litigio por la expropiación de YPF en 2012 y anular el fallo que condenó a Argentina a pagar 16.000 millones de dólares.

RA4ARG, que pretendía actuar en representación de la República Argentina, había presentado varias comunicaciones ex parte ante la jueza Preska. La organización pedía la suspensión del proceso judicial, la anulación del fallo y una investigación criminal por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos. No obstante, la magistrada desestimó el pedido, argumentando que fue presentado de manera tardía y que la organización carecía de un interés directo en la causa.

En su resolución, Preska citó precedentes legales que respaldan su decisión. Explicó que, según la Regla 24 (a) y 24 (b), una solicitud de intervención debe ser denegada si se presenta más de un año después del inicio de la demanda, haciendo referencia al caso D'Amato v. Deutsche Bank. Además, subrayó que el interés debe ser directo y no meramente remoto o contingente, como establece el fallo Restor-A-Dent Dental Laboratories, Inc. v. Certified Alloy Products, Inc.

Preska también indicó que, aunque hubiera aceptado la intervención de RA4ARG, su tribunal no tenía jurisdicción para anular el fallo mientras la apelación estuviera en curso. Citó el caso Toliver v. County of Sullivan, que establece que una moción bajo la Regla 60 (b) solo puede ser concedida por un tribunal de distrito si la parte solicitante obtiene permiso del tribunal de circuito.

El fallo de Preska se inscribe en el extenso litigio iniciado en 2015, cuando Petersen Energía Inversora y Eton Park Capital Management demandaron a Argentina por la expropiación de YPF. En 2022, la jueza dictaminó que el país debía pagar 16.000 millones de dólares, en una de las mayores condenas de la historia del derecho internacional. Burford Capital, el fondo que financió la demanda, resultó el principal beneficiario del fallo.

La Procuración del Tesoro argentino había apoyado el pedido de RA4ARG, pero Burford Capital se opuso, alegando que la solicitud carecía de relevancia. Finalmente, Preska falló a favor del fondo de inversión y descartó cualquier revisión del fallo en esta instancia.

Expropiación de YPF: Argentina informa dónde está el oro del Banco Central

En enero, Argentina aceptó comenzar a entregar en febrero la información sobre las reservas de oro y otros activos del Banco Central y otros activos por el juicio por la expropiación de YPF. A mediados de marzo deberá finalizar ese proceso.

Esto responde a una exigencia de Preska. Se consensuó un cronograma que comienza, el 7 de febrero y termina el 14 de marzo.

El pedido respondía a un reclamo de Burford Capital, el fondo buitre -que cuenta con un a su favor- busca cobrar la condena por u$s16.000 millones y presiona para ir contra activos argentinos institucionales como los que custodia el Banco Central de la República Argentina, el Banco Nación y la propia YPF, entre otros. Desde que la jueza emitió el fallo hace 16 meses, los intereses sumaron más de u$s1.000 millones.