Si estás en medio de una demanda laboral, esta es la probabilidad de que ganes el juicio

La probabilidad de ganar un juicio laboral depende de varios factores, entre los cuales destacan la solidez de las pruebas presentadas, la ley aplicable al caso y las circunstancias del empleador y del trabajador involucrado. Es importante que cualquier trabajador que considere demandar a su empleador por cuestiones laborales se prepare adecuadamente y tenga claro su objetivo dentro del proceso judicial.

Uno de los elementos más importantes en cualquier juicio laboral es la prueba. La documentación adecuada, como recibos de sueldo, registros de horario, comunicaciones entre las partes, o testimonios de testigos, puede ser crucial. Además, la pericia y el testimonio de expertos pueden fortalecer el caso. Por ejemplo, en casos de accidentes laborales o situaciones de salud, contar con un perito especializado en ese ámbito puede aumentar la probabilidad de éxito.

¿Cuánto demora un juicio laboral?

En términos generales, el procedimiento judicial en demandas laborales puede llevar tiempo y algunos llegan a demorar inclusive años, por lo que la paciencia también es clave. Los plazos varían según el tipo de demanda y la carga de trabajo del sistema judicial, pero se espera que el proceso dure entre unos pocos meses a varios años, dependiendo de la complejidad del caso.

El factor de la mediación también juega un papel importante, ya que muchas veces el proceso puede resolverse mediante acuerdos extrajudiciales o mediaciones, lo que incrementa las probabilidades de una resolución favorable sin necesidad de llegar a juicio.

Por otro lado, la jurisprudencia, es decir, los fallos previos en situaciones similares, puede influir en el desarrollo del caso. Los abogados expertos en derecho laboral se apoyan en estos precedentes para argumentar a favor de sus clientes.

Además, el contexto del demandante, como la estabilidad de su lugar de trabajo o la relación previa con la empresa, puede tener un impacto en el juicio. Por ejemplo, si la demanda está relacionada con un despido injustificado, será relevante si el empleador cumplió con las normativas laborales previamente.

¿Quién suele ganar los juicios laborales?

Generalmente los gana el empleado. Cuando se aborda un juicio y se superan las instancias extrajudiciales, se contempla la "gravedad" del asunto. La mayoría de los casos tiene como foco despidos injustificados, relación laboral conflictiva como algún tipo de abuso hacia el empleado, trabajo precarizado, trabajo en negro, y otros hechos.

Para darnos una idea, para que un empleado pierda el juicio, debe haberle causado un perjuicio grave a la empresa y/o al empleador, ya sea porque cometió robo o hurto, agredió a sus colegas, hubo un hecho grave que perjudicó la imagen de la empresa como por ejemplo, vender datos sensibles, entre otras cosas.

Sin embargo, si comparamos las estadísticas en el día a día, lo más probable es que sea el empleador el que incumpla la Ley de Contrato de Trabajo o se comporte de manera inadecuada con el empleado.

¿Por qué suelen ganar los trabajadores?

La justicia laboral protege los derechos de los trabajadores.

Las empresas deben cumplir con sus obligaciones y respetar a sus empleados.

Los juzgados laborales buscan la justicia y equidad para los trabajadores.

A su vez, si el empleador cumplió con la ley, pero redactó mal el contrato laboral, podría enfrentarse a un serio problema con la justicia si el empleado denuncia esto. El contrato es un documento que celebra entre ambas partes, un acuerdo laboral. Es decir, si tu contrato dice que trabajás 8 horas de lunes a viernes, pero resulta que cumplís una jornada de 10 horas y trabajás de lunes a sábados (por más que estés bien registrado y te paguen todo como corresponde), es importante que se rectifique dicho acuerdo, porque es un documento válido legalmente y debés proteger lo que dice en él.

¿Qué pasa si el trabajador pierde un juicio laboral?

La consecuencia más evidente es que no se conceden las solicitudes realizadas en la demanda. Esto puede implicar: No recibir la indemnización por despido improcedente. No ser readmitido en el puesto de trabajo.

Además, el trabajador al haber perdido el juicio, deberá pagar las costas, es decir, los honorarios de los abogados del empleador.

¿Qué se necesita para ganar una demanda laboral?

Algunas de las pruebas que pueden utilizarse para ganar un juicio laboral son:

Grabaciones de audio;

Grabaciones de vídeo;

Registro de comunicaciones en cualquier soporte;

Documentación laboral.

Para maximizar las probabilidades de éxito, es recomendable contar con la asesoría de abogados especializados en derecho laboral y reunir toda la documentación pertinente que respalde la demanda para llegar a un juicio de ser necesario.