En Argentina, son miles los inmuebles que aún figuran a nombre de personas fallecidas porque sus herederos nunca iniciaron el trámite de sucesión. Aunque se trata de una situación bastante habitual, no resolverla a tiempo puede derivar en serios inconvenientes legales, financieros y familiares.

La sucesión es el proceso legal necesario para que los bienes de una persona fallecida pasen formalmente a manos de sus herederos. Hasta que no se realiza, la propiedad continúa figurando a nombre del fallecido, lo que impide su uso, venta o disposición legal.

Las consecuencias de no hacer la sucesión de una casa heredada

Según una publicación de @legales.argentina, una casa heredada que no pasó por el proceso de sucesión sigue figurando, ante la ley, a nombre de la persona fallecida. Esto tiene consecuencias concretas:

La propiedad sin sucesión no puede venderse, ya que el título de dominio sigue figurando a nombre del fallecido

No se puede usar como garantía para pedir un crédito

No se puede alquilar con un contrato formal. En ese escenario, cualquier intento de alquilar "de palabra" deja al supuesto dueño en una situación frágil, expuesto a conflictos con los inquilinos y sin respaldo legal.

Si existen varios herederos, cualquiera de ellos puede iniciar el trámite de sucesión en cualquier momento, y el resto queda obligado a participar del proceso. Además, mientras más se demora, más riesgos aparecen: pueden surgir herederos inesperados, como familiares lejanos con derecho legal a reclamar parte del inmueble.

El riesgo de perderlo todo

En los casos más extremos, si pasan muchos años sin que ningún heredero directo reclame la propiedad, el Estado puede iniciar un proceso de prescripción administrativa y quedarse con el inmueble. Esto ocurre cuando no se presenta ningún heredero legítimo y no hay actividad legal sobre el bien.

No hay un plazo fijo para iniciar la sucesión, pero mientras no se haga, los bienes quedan "bloqueados": no se pueden usar legalmente ni aprovechar como parte del patrimonio. Y cuanto más se postergue el trámite, más complejo y costoso puede volverse.

Y pueden surgir dificultades como la pérdida de documentación, fallecimiento de herederos, aparición de nuevos interesados o deudas acumuladas, entre otros factores. En resumen, iniciar la sucesión a tiempo no solo permite disponer del bien, sino que evita problemas legales y familiares a futuro.

Esta es la documentación necesaria para iniciar una sucesión

Para dar comienzo una sucesión, es necesario acreditar tanto el fallecimiento del causante como el vínculo con él. La documentación requerida incluye:

Acta de defunción del causante.

Partidas de los interesados (nacimiento, matrimonio o divorcio) que acrediten el vínculo con el fallecido.

Título de propiedad de los bienes que se transmitirán (inmuebles, vehículos, etc.).

propiedad de los bienes que se transmitirán (inmuebles, vehículos, etc.). Última boleta de impuesto inmobiliario o automotor.

Saldo bancario si hay dinero en efectivo involucrado.

Testamento (si lo hubiera).

Una vez que reúnas estos documentos, podrás iniciar el trámite ante el juez competente en el último domicilio del causante.

¿Dónde se inicia una sucesión?

El trámite sucesorio debe iniciarse ante el juez correspondiente al último domicilio del fallecido, tal como lo establece el artículo 2336 del Código Civil y Comercial. Generalmente, se toma como referencia el domicilio que figura en el acta de defunción.

¿En cuántas etapas se divide una sucesión?

El proceso sucesorio tiene dos etapas principales. La primera va desde el inicio del trámite hasta que se dicta la declaratoria de herederos. La segunda comienza con la obtención de los certificados de dominio e inhibiciones, y finaliza con la inscripción del bien a nombre de los herederos en el registro correspondiente, ya sea de forma directa o mediante "tracto abreviado".