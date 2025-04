La ley argentina protege el derecho a la cuota alimentaria. Conocé las obligaciones del padre y las alternativas legales si no puede cumplirlas

En Argentina, el derecho a recibir la cuota alimentaria está garantizado por la ley, y corresponde a los hijos menores de edad o a aquellos que, siendo mayores, dependan económicamente de sus progenitores. Este derecho se encuentra establecido en el Código Civil y Comercial de la Nación, que regula las responsabilidades de los padres respecto de la manutención de sus hijos.

Las obligaciones que tienen los padres con sus hijos

Según se describe en la página oficial del Gobierno, ambos progenitores tienen el derecho y la obligación de criar, alimentar y educar a sus hijos, sin importar si el niño o adolescente vive con uno solo de los progenitores.

La obligación de alimentar a los hijos se extiende hasta los 21 años de edad. En el caso de los hijos que continúan con estudios o capacitación en un arte u oficio y no pueden mantenerse por sus propios medios, la obligación alimentaria se extiende hasta los 25 años.

La legislación argentina contempla situaciones particulares en las que también puede reclamarse el derecho alimentario.

En el caso de una mujer embarazada, se reconoce su derecho a solicitar una cuota alimentaria al " progenitor presunto ", siempre que presente una prueba sumaria que respalde la filiación alegada.

se reconoce su derecho a solicitar una cuota alimentaria al " ", siempre que presente una prueba sumaria que respalde la filiación alegada. Un hijo extramatrimonial que no ha sido reconocido formalmente puede acceder a una prestación alimentaria provisoria si acredita de manera sumaria el vínculo invocado. En aquellos casos en los que la demanda de alimentos se interponga con anterioridad al inicio del juicio de filiación, el juez debe fijar un plazo para que se promueva dicha acción. De no cumplirse con este requerimiento, se cesará el pago de la cuota alimentaria mientras esa carga procesal continúe incumplida.

Otros conceptos clave

La cuota alimentaria cubre diversas necesidades, tales como la manutención, educación, esparcimiento, vestimenta, vivienda, salud y los gastos necesarios para que el hijo pueda formarse en una profesión u oficio.

Las tareas diarias realizadas por el progenitor que tiene la tenencia o cuidado del hijo tienen un valor económico y deben ser consideradas al momento de fijar la cuota alimentaria. Estas tareas representan un aporte al bienestar del hijo, que es tenido en cuenta en el cálculo de los alimentos.

Cuando los hijos pasan un tiempo similar en ambos hogares, es necesario fijar una cuota alimentaria si uno de los progenitores tiene un nivel de vida significativamente más alto que el otro. En estos casos, el progenitor con mayores recursos debe contribuir con una cuota alimentaria para asegurar que los hijos mantengan el mismo nivel de vida en ambos hogares.

¿Qué hacer cuando el padre no tiene trabajo?

En Argentina, el derecho a reclamar la manutención de un hijo no depende de si el padre tiene trabajo o no. De acuerdo con la cuenta de Instagram @legales.argentina, el reclamo de la cuota alimentaria es una obligación que corresponde al progenitor no conviviente, independientemente de su situación laboral.

Aunque el padre no tenga empleo y no se pueda comprobar que tiene ingresos, el derecho a recibir alimentos sigue vigente. Si no se puede comprobar que el padre tiene recursos para cubrir la manutención, según describen en la publicación, existen alternativas legales para asegurar que el hijo reciba el apoyo necesario.

1 Se puede recurrir a los abuelos del niño

En caso de que los abuelos tampoco estén en condiciones de aportar, se puede solicitar el apoyo de los tíos. Estas medidas buscan garantizar el bienestar del niño, ya que la obligación alimentaria no se limita al progenitor directo.

2 Puede haber un "Progenitor afín

Existen Situaciones en las que la responsabilidad alimentaria puede extenderse más allá de los padres biológicos. El reclamo de manutención también puede dirigirse al "progenitor afín", es decir, al concubino o la pareja del padre o la madre del niño. Esto se debe a que, en muchos casos, el concubino o la pareja está en una situación económica estable y puede ser considerado responsable de colaborar en el bienestar del hijo de su pareja.

Esta posibilidad amplía las opciones para quien busca garantizar el cumplimiento de la cuota alimentaria. Por ejemplo, si el padre no tiene trabajo y no puede cumplir con la manutención, el reclamo podría dirigirse a su esposa o pareja conviviente, quienes también podrían ser sujetos de una posible demanda para asegurar la manutención del niño.

La obligación del progenitor afín de contribuir a la manutención de los hijos del otro progenitor termina cuando se disuelve el matrimonio o finaliza la convivencia entre las partes.

¿Conserva alguna obligación el progenitor afín que se separa del padre o madre del menor? En algunos casos, por ejemplo, si la separación del progenitor afín le causa un daño grave al niño, niña o adolescente, especialmente cuando este progenitor era quien se encargaba de cubrir parte de sus gastos, la obligación de aportar económicamente puede mantenerse.

La duración de la cuota alimentaria que debe pagar el progenitor afín depende de las circunstancias específicas de cada caso y es determinada por el juez, quien evalúa el impacto de la separación en el bienestar del menor.