¿Cuáles son los puntos centrales del nuevo blanqueo de capitales?

Décadas de desconfianza en el sistema bancario, políticas fiscales erráticas y medidas cortoplacistas generaron un escenario difícil de revertir: el pequeño ahorrista, en lugar de confiarle sus ahorros a los bancos, prefiere conservarlos lejos de los ojos del fisco.

El problema no es menor. Esa masa de dinero no solo queda fuera del circuito económico, sino que además no paga impuestos. Así, se agrava la escasez crónica de dólares y se profundiza el desfinanciamiento del Estado.

Según trascendidos en medios y declaraciones oficiales, el Ejecutivo trabaja en un nuevo esquema de blanqueo enfocado en pequeños y medianos ahorristas. Los ejes principales del plan serían:

Se podrá declarar hasta u$s100.000 sin necesidad de justificar el origen del dinero.

Se promoverá la compra de inmuebles, maquinaria o vehículos, buscando reactivar la economía.

Se analiza eximir a quienes adhieran de ciertos compromisos fiscales.

A diferencia del régimen anterior, establecido por el Decreto 608/2024, este blanqueo apunta a montos más bajos y específicos.

Como era de esperarse, la propuesta no está exenta de polémicas. Sus críticos advierten que este tipo de medidas puede legitimar fondos de origen dudoso, desalienta a los contribuyentes cumplidores y contradice normas internacionales. El riesgo: que el país sufra nuevas sanciones o pierda aún más credibilidad en los mercados.

Más allá de la urgencia por hacerse de divisas que estabilicen el tipo de cambio, la solución de fondo exige algo más profundo: un sistema impositivo justo, previsible y de largo plazo, que incentive el ahorro formal y reconstruya la confianza perdida.