El monotributo contempla el pago de aportes a una obra social. Se puede elegir la que mejor se adecúe a las necesidades del inscripto. El importe está incluido dentro de la cuota mensual.

En principio, se debe consultar las obras sociales que aceptan monotributistas en el listado de de la Superintendencia de Servicios de Salud. Luego de obtener el alta en el monotributo también hay que gestionar la afiliación ante la obra social elegida.

Con el Decreto 955/24, el Gobierno estableció el Registro de Agentes de Seguro de Salud para la Cobertura Médico Asistencial de Pequeños Contribuyentes, vigente a partir del 1 de diciembre, las obras sociales y prepagas debían inscribirse en este registro si desean continuar ofreciendo cobertura a los monotributistas. Aquellas que no se adhieran al registro podrán rechazar a nuevos afiliados bajo este régimen.

Dada la implementación de esta nueva normativa, se recomienda a los monotributistas que investiguen detenidamente su elección de obra social antes de formalizar su adhesión. Asimismo, quienes ya estén afiliados deberían informarse si su entidad está registrada para mantener la cobertura o si deberán buscar otra opción que cumpla con los requisitos del nuevo sistema.

Documentación para dar de alta la obra social siendo monotributistas

El interesado va a a necesitar:

Original y fotocopia del último comprobante de pago del monotributo (incluyendo el componente de obra social).

Original y fotocopia del DNI

Formulario 184/F completo. Es el documento que se descarga luego de confirmar el alta. Sirve para presentar una constancia de monotributo ante otros organismos. También podés encontrarla en la opción "Constancias" dentro del portal de monotributo.

F. 152. Es la credencial de pago. Podés encontrarla en la opción "Constancias" en el portal de monotributo.

Cambio de obra social

El trámite para el cambio de obra social puede realizarse ante la sede de la nueva obra social o por internet.

Para realizar el trámite por internet se deberá contar con clave fiscal con nivel de seguridad 3 y el servicio "Mi SSSalud" habilitado. Una vez dentro del servicio, presionar sobre el botón "Nueva opción" y completar los datos que solicita el sistema.

El cambio podrá realizarse solamente una vez al año (de enero a diciembre). Quienes cambien de obra social deberán permanecer, como mínimo, 1 año afiliados. Vencido ese plazo podrán volver a ejercer la opción de cambio.

Unificar aportes con cónyuge

Opcionalmente se podrán unificar los aportes de la obra social con los del cónyuge, siempre y cuando tengan la misma obra social.

Agregar familiares

Es posible adherir a la cobertura de la obra social a los integrantes del grupo familiar, pagando un adicional por cada uno.

Declaración jurada de salud

Luego del alta, se deberá completar y presentar la declaración jurada 300/97 en una oficina de ANSES. Es importante hacerlo lo antes posible para que la obra social pueda cubrir los gastos médicos por cualquier problema de salud.

Listado de las 37 obras sociales que ya aceptan monotributistas en mayo 2025

Estas son las obras sociales que aceptan monotributistas desde el 1 de diciembre (listado actualizado al 9 de mayo):

Obra Social de la Asociación Civil Prosindicato de Amas de Casa de la República Argentina Obra Social Profesionales del Turf de la República Argentina Obra Social de Ministros, Secretarios y Subsecretarios Obra Social de los Trabajadores de la Carne y Afines de la República Argentina Obra Social Asociación Mutual de los Obreros Católicos Padre Federico Grote Obra Social de Conductores Titulares de Taxis de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Obra Social Programas Médicos Sociedad Argentina de Consultoría Mutual Obra Social de Operadores Cinematográficos Obra Social de Colocadores de Azulejos, Mosaicos, Graniteros, Lustradores y Porcelaneros Obra Social del Personal de Distribuidoras Cinematográficas de la R.A. Obra Social para el Personal de la Industria Forestal de Santiago del Estero Obra Social de Maquinistas de Teatro y Televisión Obra Social de Encargados Apuntadores Marítimos Obra Social del Personal Mosaísta Obra Social de Músicos Obra Social de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires Obra Social de Capataces Estibadores Portuarios Obra Social del Personal de Prensa de Mar del Plata Obra Social de Empleados de Prensa de Córdoba Obra Social de Agentes de Propaganda Médica de la República Argentina Obra Social de Viajantes Vendedores de la República Argentina (ANDAR) Obra Social del Personal de la Industria del Vidrio Obra Social de Trabajadores de Perkins Argentina S.A.I.C Obra Social de Peones de Taxis de la Capital Federal Obra Social de la Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales Obra Social de Conductores de Remises y Autos al Instante y Afines Obra Social de Obreros y Empleados Tintoreros Sombrereros y Lavaderos de la República Argentina Obra Social de Farmacéuticos y Bioquímicos Obra Social del Personal de Dirección de la Industria Cervecera y Maltera Obra Social del Personal Directivo de la Industria de la Construcción Obra Social del Personal de Dirección de la Industria Metalúrgica y Demás Actividades Empresarias Obra Social de Empresarios, Profesionales y Monotributistas Obra Social Mutualidad Industrial Textil Argentina Obra Social Asociación de Servicios Sociales para Empresarios y Personal de Dirección de Empresas del Comercio, Servicios, Producción, Industria y Civil (ASSPE) Obra Social de Dirección OSDO Asociación Mutual de Participantes de Economía Solidarias MET-Córdoba S.A.

Obras sociales: qué problemas encuentran los monotributistas

Desde Contadores en Red advirtieron hace unas semanas que con las modificaciones introducidas a partir del Decreto 70/2023 la lista de Agentes del Seguro que aceptan monotributistas se redujo considerablemente y si bien esto debería asegurar que la obra social acepte sin trabas a estos contribuyentes (cosa que antes no pasaba) también generó una de cárcel de la cual el monotributista no puede salir.

¿Qué pasa con los monotributistas que ya derivaban aportes a una prepaga que ahora no está en el listado? En los considerandos de la Resolución 1/2025 se estableció "Que es necesario garantizar que los beneficiarios -cuyos aportes y contribuciones o cotizaciones sean derivados a las entidades contratadas- mantengan sus derechos en igualdad de condiciones, y evitar cualquier modificación que pudiera perjudicar su situación contractual con la entidad contratada o el acceso a prestaciones médicas."

Es decir, que aquel monotributista que en su momento realizó la derivación de sus aportes a una prepaga puede continuar recibiendo la cobertura en forma directa por parte de la prepaga. A diferencia de los nuevos monotributistas que está limitados a elegir una obra social del listado.

Antes del fin de la triangulación -explican desde Contadores en Red- si un monotributista no conseguía una obra social que le otorgará cobertura tenía la opción de buscar una obra social que le permitiese derivar los aportes a una prepaga para no perderlos. Posibilidad que ya no existe al eliminarse la triangulación, quedando de esta forma el aporte que realiza el contribuyente cuando efectúa el pago mensual del Monotributo atrapado en una obra social del listado (no todas las obras sociales del listado prestan servicios en todo el país).

Debiendo de esta manera realizar un aporte que no lo otorga ninguna contraprestación, concluyen desde el blog.