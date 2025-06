La Superintendencia de Servicios de Salud dio de baja a la primera obra social bajo el gobierno de Javier Milei

La Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) resolvió la baja de la Obra Social del Personal Aduanero de la República Argentina (OSPAD) del Registro Nacional de Agentes del Seguro (RNAS), en lo que representa la primera liquidación de una obra social nacional desde el inicio de la administración de Javier Milei. La decisión fue oficializada a través de la Resolución 1022/2025, publicada este martes en el Boletín Oficial, como parte del proceso de auditoría y reordenamiento del sistema de salud que impulsa el organismo dirigido por Gabriel Oriolo.

De acuerdo con fuentes oficiales, la OSPAD no registraba actividad desde su inscripción, no contaba con afiliados y no había desarrollado prestaciones médico-asistenciales. La entidad tampoco disponía de infraestructura operativa ni presencia institucional comprobable, según el relevamiento realizado por la SSS. La falta de funcionamiento y estructura fue uno de los factores que derivaron en su exclusión del sistema, junto a otras irregularidades detectadas en la auditoría.

Esta medida se inscribe en un proceso más amplio de control que ya ha incluido la intervención de ocho obras sociales y la declaración en situación de crisis de otras once, según información oficial difundida por la Superintendencia. La liquidación de la OSPAD representa la primera remoción de una obra social desde el cambio de administración nacional.

En paralelo a la baja de la OSPAD, la Superintendencia declaró en situación de crisis a la Obra Social del Personal del Azúcar del Ingenio Ledesma. Esta categoría, también prevista en la Resolución 1022/2025, implica la obligación de presentar un plan de contingencia que revierta su estado crítico. De no cumplirse con dicha exigencia, la entidad podrá ser objeto de una eventual liquidación, tal como ocurrió en el caso de la obra social aduanera.

Qué dice la resolución

La resolución se enmarca dentro del programa de auditorías que impulsa el organismo regulador para revisar el funcionamiento de los Agentes del Seguro de Salud. Según expresaron fuentes del Gobierno nacional, el objetivo es "garantizar que las entidades del sistema cumplan con los requisitos de funcionamiento operativo y financiero establecidos en la normativa vigente, y asegurar que los afiliados cuenten con cobertura efectiva".

En contraposición con estos casos, la Obra Social de Trabajadores del Petróleo y Gas Privado del Chubut fue recientemente excluida del listado de obras sociales en crisis, tras superar las exigencias de su plan de contingencia. De acuerdo con el balance presentado y validado por la Superintendencia, logró una recuperación que permitió restituir su operatividad sin necesidad de intervención adicional.

El viernes anterior a la publicación de la baja de la OSPAD, la SSS había declarado en situación de crisis a otras cuatro entidades: la Obra Social Fedecámaras (FEDECAMARAS), la Obra Social de Técnicos de Fútbol (OSTECF), la Obra Social de Agentes de Propaganda Médica de Entre Ríos (OSAPMER) y la Obra Social Volkswagen Argentina S.A. En todos estos casos, las obras sociales deberán presentar planes específicos de reestructuración que detallen cómo garantizarán la continuidad de las prestaciones y servicios a sus afiliados.

Buscan depurar los "sellos de goma" del sistema de Salud

Estas medidas se orientan a depurar el sistema de salud de los denominados "sellos de goma", una expresión utilizada dentro del sector para referirse a aquellas obras sociales sindicales que, si bien están inscriptas en el registro nacional, no cuentan con afiliados reales ni prestan servicios comprobables. La existencia de estas entidades permitía, hasta ahora, el acceso a subsidios y transferencias mediante el falseamiento de registros, según explicaron fuentes del sistema.

Una de las herramientas utilizadas para modificar esta dinámica fue el rediseño del cálculo del Subsidio de Mitigación de Asimetrías (SUMA), dispuesto a través de un decreto el año pasado. El cambio estableció que el monto recibido por las obras sociales dependería del número real de afiliados, eliminando compensaciones adicionales que beneficiaban a entidades con menos de 5.000 beneficiarios registrados.

Según cifras difundidas por la Superintendencia, la modificación impactó negativamente en 201 de las 290 obras sociales del sistema, que vieron reducidos sus ingresos en una suma conjunta de $3.483 millones. Por el contrario, las entidades con mayor cantidad de afiliados recibieron incrementos proporcionales al nuevo esquema de distribución. A esta medida se sumó, en febrero de este año, la eliminación de la intermediación entre obras sociales y empresas de medicina prepaga. La resolución fue impulsada con el argumento de mejorar la trazabilidad de los fondos del sistema y evitar el desvío de recursos mediante intermediaciones no reguladas. Aunque la decisión generó objeciones públicas por parte de algunos sindicatos, distintos actores reconocieron en privado que el impacto principal se concentró en obras sociales sin estructura prestacional propia.

El reordenamiento del sistema por parte de la Superintendencia tiene como eje principal la depuración del padrón de agentes inscriptos en el RNAS, y la exigencia de funcionamiento regular, tanto operativo como financiero, para continuar en el sistema. Las auditorías, según se anticipó, continuarán aplicándose sobre el total de entidades inscriptas. Desde la Superintendencia sostienen que el objetivo general es promover un esquema de competencia entre prestadores de salud que se base en la calidad del servicio, la transparencia de los fondos y la libertad de elección por parte de los beneficiarios. En ese marco, se busca restringir la presencia de estructuras que no cumplan con los requerimientos técnicos y financieros para operar como agentes del seguro de salud.

Hasta el momento, las medidas adoptadas por el organismo incluyen tanto procesos de intervención, declaraciones de crisis, auditorías técnicas y financieras, así como la baja definitiva de entidades que no presentan actividad. Las autoridades señalaron que las tareas de fiscalización seguirán adelante con el propósito de consolidar un sistema "más eficiente, ordenado y sustentable". Con este nuevo marco, la liquidación de la OSPAD se convierte en un antecedente de relevancia dentro del proceso de depuración que lleva adelante la gestión nacional en el sistema de salud sindical.