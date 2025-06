La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, con sede en Buenos Aires, confirmó una sentencia favorable a Mercado Libre en un proceso donde una usuaria denunció a la empresa luego de que su cuenta de Mercado Pago fuera vaciada por un tercero desconocido. La Justicia determinó que la mujer intentó engañar a la compañía mediante un falso reclamo de "phishing".

La demanda se originó cuando la clienta solicitó una indemnización por daños y perjuicios de 640.000 pesos, entre otros reclamos, argumentando que la empresa había incumplido su obligación de seguridad en los servicios que brinda.

En su testimonio, la mujer contó que el 7 de septiembre de 2022, cerca de las 15:30, recibió una llamada telefónica. Quien la llamó se presentó como un empleado de Mercado Libre, con el presunto fin de corroborar datos para un reintegro promocional, conforme manifestó ante las autoridades judiciales.

La usuaria afirmó que durante la conversación solo brindó su nombre, apellido y el CBU de su cuenta de Mercado Pago, información que consideraba segura, dado que "son datos que se intercambian a diario para realizar diferentes operaciones de dinero sea para enviar, recibir, pagar servicios", entre otros usos.

Después, al acceder a la app de Mercado Pago, descubrió que su cuenta había sido totalmente vaciada: los 105.000 pesos que poseía fueron transferidos a una cuenta cuyo titular le era desconocido.

Denuncian nuevas transferencias fraudulentas y cuestionan la seguridad de Mercado Libre

Por otro lado, la mujer informó que los hackers efectuaron una segunda transferencia por 50.000 pesos utilizando una tarjeta de débito asociada a su cuenta en el banco BBVA. Los datos aportados por la propia empresa indicaban que el destinatario final del dinero era un individuo al que la demandante denominó "mula bancaria".

Según la usuaria, ella se comunicó con el área de seguridad de Mercado Libre, lo que derivó en el bloqueo preventivo de su cuenta y la asignación de números de reclamo. Y aclaró que el sistema de seguridad de la compañía había fallado, ya que no había

Según la usuaria, se puso en contacto con el área de seguridad de Mercado Libre, lo que llevó al bloqueo preventivo de su cuenta y a la emisión de números de reclamo. Argumentó que el sistema de seguridad de la empresa había fallado, ya que no entregó su usuario ni contraseña, y su teléfono móvil no fue robado.

Asimismo, sostuvo que la compañía no demostró contar con niveles adecuados de seguridad para proteger a los consumidores de fraudes, y que no implementó ningún sistema de autenticación o código de seguridad para confirmar las transferencias. También aseguró que Mercado Libre poseía los datos de la cuenta receptora para devolver el dinero o congelar los fondos, pero decidió no hacerlo.

¿Qué dijo Mercado Libre?

Mercado Libre, en su descargo, sostuvo que los hechos mencionados por la demandante, en particular la supuesta llamada telefónica y la información que habría entregado, no involucraban a la empresa. También hicieron hincapié en las discrepancias entre el relato de la demanda y la denuncia policial, apuntando a posibles contradicciones.

La empresa sostuvo que las transacciones en cuestión se llevaron a cabo utilizando el usuario y la contraseña de la demandante, desde su dispositivo habitual, el cual nunca fue denunciado como robado.

Mercado Libre sostuvo que, si la usuaria entregó sus datos a un tercero, ello fue producto de su propia negligencia. Indicaron que sus plataformas cuentan con múltiples medidas de seguridad, certificaciones internacionales y altos estándares, y que ninguna fue vulnerada. También indicaron que las operaciones se realizaron desde el dispositivo y la dirección IP que la usuaria empleaba habitualmente, razón por la cual no había motivos para rechazarlas.

El fallo de primera instancia desestimó la demanda y ordenó que la actora se hiciera cargo de las costas. La decisión del juez se sustentó en un informe pericial informático que no fue impugnado por ninguna de las partes.

En su apelación, la usuaria cuestionó la valoración de la prueba, la falta de reconocimiento de la supuesta maniobra de "phishing" y el análisis sobre los deberes de seguridad, información y trato digno de la empresa. E insistió en haber sido víctima de un fraude virtual que la compañía no pudo detectar, por lo cual consideró que Mercado Libre debía ser responsable.

Mercado Pago: esta es la clave para proteger tu cuenta y evitar más problemas si te robaron el celular

Ingresá a Mi Perfil > Seguridad. Seleccioná la función "Persona de confianza". Agregar > Podrás invitar hasta cinco personas, ingresando su correo electrónico o teléfono, también se puede seleccionar de la lista de contactos. La persona designada deberá tener una cuenta en Mercado Pago y aceptar la invitación.

Çómo reportar el robo o pérdida de un dispositivo utilizando "Persona de Confianza"