Más de 50.000 empleos públicos eliminados: la motosierra del Gobierno avanza con fuerza

En el marco del programa de austeridad fiscal impulsado por el Gobierno de Javier Milei, ya se recortaron 50.591 puestos en el sector público nacional desde diciembre de 2023. Así lo confirmó el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, quien precisó que solo en mayo de 2025 se eliminaron 2.800 empleos más. Según cifras oficiales, la reducción de personal permitió un ahorro anual estimado en USD 2.000 millones para el Estado.

De acuerdo con los registros del Ministerio de Desregulación, la Administración Pública Nacional contaba con 205.550 empleados al inicio de la gestión, mientras que las empresas estatales sumaban 91.166. Para abril de 2025, esas cifras descendieron a 177.444 y 76.230, respectivamente. La política de despidos y no renovación de contratos apunta directamente a reducir el gasto público y sostener el superávit fiscal.

"Sigue la motosierra. Cada peso que ahorra el Estado es un peso menos que pagamos los ciudadanos. Por eso es tan popular", declaró Sturzenegger. Además, argumentó que los recortes no afectaron la calidad de los servicios: "Muchos eran ñoquis o realizaban tareas que la sociedad no valoraba".

El Gobierno de Javier Milei impulsa un ahorro millonario y críticas al gasto innecesario

El ahorro estimado incluye no solo los salarios, sino también los gastos en infraestructura laboral, como oficinas, mobiliario, tecnología y servicios. "Se estima que el costo real de cada empleado duplica su salario", indicaron fuentes oficiales.

Sturzenegger también brindó ejemplos concretos de lo que considera gastos estatales excesivos. Mencionó que el INTA poseía 3.000 vehículos para 6.000 empleados y un presupuesto de $400.000 millones, mientras que el Senasa contaba con 700 camionetas. Además, señaló que hay dependencias con más secretarios que varios ministerios juntos.

El objetivo oficial de superávit primario para este año es del 1,6% del PBI, superior al 1,3% pactado con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Esto equivale a unos 7,7 billones de pesos, frente a los 6,3 billones originalmente proyectados.

La decisión de endurecer la meta responde, según el equipo económico, a la necesidad de fortalecer la estabilidad macroeconómica frente a eventuales shocks internacionales. Por ese motivo, el ajuste del gasto estatal se mantendrá como prioridad durante todo el año.

Fin del feriado por el Día del Empleado Público: cuestionamientos sindicales

En paralelo con la política de recorte, el Ejecutivo anunció la eliminación de la jornada no laborable del 27 de junio, fecha en la que tradicionalmente se celebra el Día del Empleado Público en Argentina. La medida alcanza a todos los trabajadores de la Administración Pública Nacional.

"El Estado no es un lugar en el que deba ser posible tomarse un día sabático ni gozar de privilegios que los trabajadores del sector privado no tienen", sostuvo el vocero presidencial, Manuel Adorni. También enfatizó que el día no laborable representaba un costo asumido por los contribuyentes.

Desde la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), la decisión fue duramente criticada. Su secretario general, Rodolfo Aguiar, expresó el rechazo a través de redes sociales y cuestionó la legalidad de la medida tomada por el Gobierno libertario. Para el gremio, se trata de un nuevo ataque contra los derechos del sector público y una maniobra para disciplinar a los trabajadores.

Pese a las críticas sindicales, el Gobierno insiste en que los recortes y ajustes son imprescindibles para lograr una administración más eficiente y compatible con su programa económico.