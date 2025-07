En una nueva medida que apunta al financiamiento del sistema previsional, el Gobierno nacional dispuso una suba significativa en la alícuota que abonan los clubes de fútbol y la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en concepto de aportes y contribuciones patronales. A través del Decreto 939/24, publicado este lunes en el Boletín Oficial, se resolvió incrementar del 7,5% al 13,06% la tasa aplicada sobre diversas actividades del sector, a la que se suma un adicional del 5,56% durante los próximos 12 meses, con el objetivo de compensar el déficit acumulado.

La medida entrará en vigencia el 1° de agosto y afectará actividades como la venta de entradas, transferencias de jugadores, préstamos, contratos de sponsoreo, derechos televisivos, ingresos por apuestas deportivas, comercialización de datos y comisiones a representantes.

La decisión fue acompañada por una justificación técnica difundida por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, a través de la red social X. Allí argumentó que el esquema vigente hasta ahora había sido originalmente implementado tras la crisis de 2001 -mediante el decreto 1212/2003- como un mecanismo excepcional que reemplazaba el régimen general de aportes con un sistema específico para el fútbol, pero que con el tiempo generó un desequilibrio financiero para el sistema jubilatorio.

"En 2024, las ventas de jugadores argentinos generaron ingresos por 324 millones de dólares. Sin embargo, esta actividad no contribuye proporcionalmente al sistema previsional y termina siendo subsidiada por los jubilados", señaló el funcionario. También explicó que, a pesar de sucesivos ajustes en las alícuotas a lo largo de los años, el sistema nunca logró ser autosustentable.

Sturzenegger apuntó que parte del déficit se acentuó en los últimos años por cambios en la operatoria de los clubes, como el reemplazo de venta de entradas por abonos -que estaban exentos- o la inclusión de actividades ajenas al fútbol bajo el mismo esquema. Según datos difundidos por el ministro, entre noviembre de 2023 y abril de 2024, el régimen generó un déficit estimado en 7.000 millones de pesos.

La controversia con la AFA

Este no es el primer conflicto entre un gobierno nacional y la AFA por este régimen. Desde su implementación en 2003 bajo la presidencia de Eduardo Duhalde, el decreto 1212 ha sido objeto de revisiones y cuestionamientos. La administración de Mauricio Macri intentó modificarlo en 2019 con el argumento de que los clubes ya no necesitaban ese tratamiento diferencial. Aunque el decreto 231/2019 buscaba actualizar el esquema, no llegó a entrar en vigor.

Más tarde, el gobierno de Alberto Fernández prorrogó el régimen vigente e incluso ratificó la continuidad del sistema con modificaciones menores, a través del decreto 4670/2020 y, luego, el decreto 510/2023, que volvió a aplicar el 1212.

En ese contexto, la gestión actual intentó avanzar hacia una reforma de fondo. El Decreto 939/24 establecía la creación de una comisión entre el Gobierno y los clubes para diseñar un sistema sin déficit. Según lo expresado por Sturzenegger, las propuestas presentadas por la AFA no fueron suficientes y el Ejecutivo decidió restituir el régimen general para el sector. No obstante, la implementación de la medida fue suspendida por una cautelar dictada por el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 6 de la Ciudad de Buenos Aires.

"El juez pretendía que un grupo privilegiado pudiera evitar contribuir como el resto al sistema jubilatorio", cuestionó el ministro. En su mensaje, también hizo referencia a casos puntuales como el de los clubes Vélez Sarsfield y River Plate, argumentando que sus contribuciones eran mínimas en relación a la cantidad de empleados y los ingresos anuales declarados.

Un conflicto recurrente

La tensión entre los gobiernos de turno y la AFA por el esquema previsional del fútbol ha sido constante. A lo largo de las últimas dos décadas, distintas administraciones intentaron modificar las condiciones del régimen especial. Mientras que desde los clubes se destaca el rol social que cumplen en los barrios y la necesidad de apoyo estatal, desde sectores gubernamentales se insiste en la necesidad de equidad en el sistema previsional.

Durante el gobierno de Alberto Fernández, incluso con señales de cercanía con la dirigencia del fútbol, se mantuvieron ajustes en el esquema. En 2023, ya con Sergio Massa como ministro de Economía, se retomó el decreto 1212 a través de una normativa que buscaba garantizar recursos para los clubes, contemplando la posibilidad de gravar nuevos ingresos.

En esta oportunidad, el conflicto se retoma con el foco puesto en el financiamiento del sistema jubilatorio y en el señalamiento a un sector que, según el Ejecutivo, "no paga como corresponde". Mientras tanto, se aguarda la resolución judicial sobre la cautelar vigente que frena la aplicación del nuevo esquema, lo que podría escalar aún más la disputa entre la administración de Javier Milei y la conducción de la AFA.