En Argentina, ciertos bienes pueden embargarse por deuda alimentaria, aunque la ley protege otros para garantizar una vida digna al deudor

En el contexto legal argentino, el embargo de bienes por deuda de cuota alimentaria es una herramienta judicial utilizada para garantizar el cumplimiento de las obligaciones alimentarias. Sin embargo, la ley establece límites claros sobre qué bienes pueden ser embargados y cuáles están protegidos para salvaguardar la subsistencia del deudor y su grupo familiar.

Embargos por alimentos: cuáles son los bienes protegidos y cuándo pueden ejecutarse

En casos de incumplimiento de la cuota alimentaria, el juez puede autorizar el embargo de diversos bienes del deudor, entre los cuales se incluyen:

Bienes muebles e inmuebles: propiedades como casas, departamentos, e incluso electrodomésticos y vehículos pueden ser embargadas para cubrir la deuda alimentaria.

electrodomésticos, vehículos y otros bienes muebles que posea el deudor. Cuentas bancarias: el saldo disponible en cuentas bancarias puede ser embargado para asegurar el cumplimiento

A pesar de la posibilidad de embargar diversos bienes, la ley argentina protege ciertos bienes esenciales para la subsistencia del deudor y su familia. El artículo 219 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación establece que son inembargables:

El dormitorio habitual del deudor, su cónyuge e hijos.

La ropa y los muebles indispensables para el uso cotidiano.

Los instrumentos esenciales para la profesión, arte u oficio que desempeña el deudor.

Los sepulcros y otros bienes que la ley excluye expresamente.

Estas protecciones buscan garantizar un mínimo de bienes que permitan al deudor y su familia mantener una vida digna.

Excepciones en casos de deuda alimentaria

Es importante destacar que, en el contexto de deudas alimentarias, la ley permite la afectación de bienes que normalmente serían inembargables. Esto se debe a la naturaleza prioritaria de la obligación alimentaria, que busca asegurar el bienestar de los dependientes del deudor.

Por lo tanto, un juez puede autorizar el embargo de bienes inembargables en casos de deuda alimentaria, siempre que se justifique la necesidad de cubrir dicha obligación

Es fundamental que tanto deudores como acreedores comprendan estos aspectos legales para actuar dentro del marco de la ley y asegurar el cumplimiento de las obligaciones alimentarias de manera justa y equitativa.