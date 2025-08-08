La Pampa denunció a Mendoza por alterar datos del río Atuel y justificar así el incumplimiento de una sentencia de la Corte Suprema de Justicia

La Fiscalía de Estado de La Pampa presentó una denuncia penal contra el Departamento General de Irrigación de Mendoza por la "alteración deliberada de datos hidrológicos referidos a la evolución del caudal del río Atuel". La medida fue impulsada por instrucción del gobernador pampeano Sergio Ziliotto, en defensa del cumplimiento de la sentencia de la Corte Suprema de Justicia.

En un comunicado, el gobierno de La Pampa indicó: "El objetivo de esa manipulación sería justificar el incumplimiento de la sentencia de la Corte Suprema de Justicia que obliga a garantizar un caudal hídrico ambiental permanente en el territorio pampeano".

Los fundamentos técnicos de la denuncia

La denuncia se presentó formalmente el 8 de agosto, día en que en toda La Pampa se conmemora el Día por la Lucha por el río Atuel, instituido por la Ley Provincial N° 2867. "Esta coincidencia reafirma el carácter de política de Estado que la defensa del Atuel tiene para el Gobierno y el pueblo de La Pampa", destacó un vocero de la gobernación.

Según explicaron desde el gobierno pampeano, la denuncia se basa en un "riguroso análisis" realizado por la Secretaría de Recursos Hídricos de La Pampa, que monitorea permanentemente el río.

Este seguimiento permitió detectar inconsistencias entre los datos hidrológicos oficiales que publica Mendoza y los que difunde la Red Oficial de Monitoreo Hidrológico del Estado Nacional, pese a que ambos registros se realizan en la misma ubicación geográfica.

Lo más preocupante es que, desde febrero y marzo de 2025, los volúmenes reportados por Mendoza son notablemente inferiores a lo esperado, según los ingresos y egresos del sistema hídrico.

Los responsables señalados

La denuncia judicial identifica a tres responsables directos: Sergio Marinelli , superintendente general de Irrigación de Mendoza; Rodrigo Villarreal, encargado de la División de Sistemas de Información Hidronivometeorológica; y el director de Gestión Hídrica, Rubén Villodas.

A partir del 27 de enero de 2025, se acusa a estas autoridades de modificar de forma intencional y continua los datos oficiales, ocultando la información verdadera registrada en sus propias estaciones.

Impacto del engaño: desaparición de 60 hectómetros cúbicos de agua

El río Atuel es el único entre los que atraviesan Mendoza que presenta un comportamiento hidrológico deficitario en 2025. Mientras otros ríos como Mendoza, Tunuyán, Diamante y Grande exhiben comportamientos normales, el Atuel "no tiene agua", un fenómeno que resulta inexplicable desde lo técnico y climático.

La manipulación de datos implicó que, de un día para otro, la línea de ingreso de agua al sistema de embalses descendiera abruptamente y sin justificación, quedando por debajo del promedio histórico.

En términos concretos, esta alteración representa la "desaparición" de 60 hectómetros cúbicos de agua (equivalentes a 60 mil millones de litros) de los registros oficiales. Para entender esa cantidad, un hectómetro cúbico equivale a un bloque de 100 metros de lado cubierto con agua hasta 100 metros de altura.

La Pampa fortalece su reclamo ante la Corte por irregularidades en el manejo del río Atuel

La denuncia presentada este año tiene antecedentes en 2024, cuando La Pampa denunció ante la Corte Suprema irregularidades como el riego de parcelas abandonadas o sin sembrar, la construcción de reservorios ilegales y el uso de un sistema de "riego por manto" altamente ineficiente, con canales de tierra sucios y mal mantenidos.

Toda esta información fue expuesta en una reunión de la representación pampeana ante la CIAI, realizada en el Salón de Acuerdos del Centro Cívico. Allí, La Pampa presentó el informe que sustenta la denuncia penal.

Finalmente, el informe técnico y la denuncia fueron incorporados a una nueva presentación ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, reforzando la demanda de La Pampa por el cumplimiento efectivo del caudal ambiental del río Atuel.