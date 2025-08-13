Piden 15 años de prisión para Sabag Montiel y Brenda Uliarte por el atentado a Cristina Kirchner

El tercer imputado, Nicolás Carrizo, fue mencionado como líder de un grupo vinculado a la venta de copos de azúcar, pero no fue acusado

El juicio oral por el intento de asesinato contra la exvicepresidenta Cristina Kirchner ingresó en su etapa final este miércoles. La exmandataria siguió la audiencia desde su domicilio, donde cumple prisión domiciliaria por la condena en la causa Vialidad.

Sus abogados, Juan Manuel Ubeira y Marcos Aldazabal, presentaron los alegatos finales y pidieron 15 años de prisión para Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte, acusados de ser coautores del atentado ocurrido el 1 de septiembre de 2022. En cambio, dejaron fuera de la acusación a Nicolás Carrizo, por considerar que no existen pruebas suficientes en su contra.

La acusación y los hechos

Sabag Montiel y Uliarte están imputados por "homicidio triplemente calificado por mediar violencia de género, por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas, agravado por el empleo de un arma de fuego, en grado de tentativa".

Según la acusación, Sabag Montiel fue quien gatilló un arma cargada a centímetros de la cabeza de Cristina Kirchner, mientras que Uliarte participó en la planificación y estuvo presente durante el ataque. El arma, confirmaron los peritos, era apta para el disparo y había sido probada en numerosas ocasiones, aunque en el momento del hecho no había munición en la recámara.

Aldazabal aseguró que Uliarte portó un arma similar meses antes del atentado y comentó a allegados que "había que matar a Cristina" y que ella sería la organizadora. Por ello, la querella considera que ambos actuaron como "coautores funcionales".

Exclusión de Carrizo

El tercer imputado, Nicolás Carrizo, fue mencionado como líder de un grupo vinculado a la venta de copos de azúcar, del que habrían participado Sabag Montiel y Uliarte. Sin embargo, la querella desistió de acusarlo.

"Después de todo el proceso, no existen elementos para acusarlo hoy", explicó Aldazabal. Según el abogado, la propia Cristina Kirchner apoyó la decisión: "Yo no uso el derecho penal para hacer política ni para vengarme. Si no hay que acusarlo, no lo acusen".

Críticas a la jueza Capuchetti y próximas instancias

En su alegato, Aldazabal apuntó contra la jueza federal María Eugenia Capuchetti, a cargo de la instrucción inicial. La acusó de "obstruir todas las líneas de investigación", encubrir a sospechosos y "revictimizar" a la exvicepresidenta.

Mencionó como ejemplo lo ocurrido con el celular de Sabag Montiel, que consideró una prueba clave, y cuestionó demoras en detener a Uliarte, la difusión de información bajo secreto de sumario y el rechazo a investigar a la agrupación Revolución Federal.

Tras los alegatos de la querella, el juicio continuará el 20 de agosto, cuando la fiscal Gabriela Baigún presente su acusación formal. Luego será el turno de las defensas.

El tribunal está integrado por Sabrina Namer, Ignacio Fornari y Adrián Grünberg, quienes deberán emitir el veredicto una vez concluidas todas las exposiciones.

En su pedido final, Aldazabal subrayó los agravantes: "No solo se atentó contra la figura política más importante de la Argentina, sino que además molestaba que fuera mujer". También insistió en que la tentativa estuvo plenamente acreditada por registros fílmicos, pericias químicas, testimonios presenciales y la confesión del propio Sabag Montiel.

La querella solicitó la pena máxima prevista para este tipo de tentativa de homicidio agravado: 15 años de prisión para ambos acusados, aunque aclaró que podrían considerarse atenuantes para Uliarte.

El caso, que conmocionó al país, se encamina así a su resolución judicial, con un fallo que podría conocerse en las próximas semanas.