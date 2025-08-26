Revés judicial en EE. UU. da alivio económico a Argentina, pero la causa "Cupón PBI" expone los desafíos legales y su impacto en la estrategia financiera

Esta semana, la justicia estadounidense dio un revés a los fondos de inversión involucrados en la causa conocida como "Cupón PBI". La Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York rechazó un reclamo millonario que podría haber obligado al país a pagar cerca de 500 millones de dólares.

La resolución, emitida el 25 de agosto, confirmó un fallo previo del 16 de julio que ya había desestimado la apelación de los demandantes y respaldaba la sentencia original de julio de 2024 dictada por la jueza Loretta Preska. El presidente Javier Milei celebró la decisión como un triunfo para la Argentina.

El origen del conflicto

El fondo Aurelius Capital Management, conocido como uno de los "holdouts" o fondos buitre, es el centro del conflicto; había aceptado en 2016 el acuerdo de reestructuración de deuda durante la gestión de Mauricio Macri.

En 2019, Aurelius inició un nuevo reclamo alegando que los pagos a los tenedores de bonos vinculados al PBI no se habían calculado correctamente. De acuerdovcon el fondo, la supuesta manipulación de los datos del Indec en 2013, durante la gestión de Áxel Kicillof como Ministro de Economía, habría reducido la tasa de crecimiento anual "aproximadamente a la mitad", con el fin de evitar pagos adicionales a los bonistas.

La clave legal de la decisión

La sentencia favorable a Argentina se apoyó en el incumplimiento de la cláusula de "No Acción" por parte de los demandantes. Tanto la jueza Preska como la Cámara de Apelaciones consideraron que esta cuestión contractual fue determinante para el fallo.

La Procuración del Tesoro de la Nación, a cargo de la defensa del Estado, difundió un comunicado resaltando la importancia de la ratificación judicial y reafirmando su compromiso de "defender con firmeza los intereses de la Nación y los ciudadanos" durante la gestión del presidente Milei.

Posibles próximos pasos

Pese a este revés, especialistas alertan que el conflicto no necesariamente ha concluido. Sebastián Maril, de Latam Advisors, advierte que Aurelius Capital y otros fondos podrían presentar nuevamente el caso ante la jueza Preska, buscando subsanar el tecnicismo que permitió el fallo a favor de Argentina.

La causa "Cupón PBI" se mantiene como un reflejo de las intrincadas disputas legales internacionales que afronta Argentina y del peso que cada fallo ejerce sobre su estrategia financiera global.

