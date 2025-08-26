El ministro de Salud y el interventor de ANDIS faltaron a un plenario de Diputados por el escándalo de presuntas coimas y generaron críticas

El ministro de Salud, Mario Lugones, y el flamante interventor de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Alejandro Vilches, pegaron hoy el faltazo a un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados, a la que habían sido citados para que rindieran cuentas sobre el escándalo del presunto pedido de coimas por parte de altos funcionarios del Gobierno que revelaron los audios del ex titular del organismo Diego Spagnuolo.

"Lamentablemente, no hemos tenido respuesta ni del ministro Lugones ni del doctor Vilches. Tenemos la idea de que no van a venir", anunció el presidente de la comisión de Salud, Pablo Yedlin (Unión por la Patria), al comenzar la reunión conjunta de las comisiones de Salud y Discapacidad.

El diputado tucumano señaló que "no es la primera vez" que ministros de este Gobierno se ausentan a las convocatorias.

Presunta corrupción: Diputados analizan proyectos mientras el oficialismo frena avances

Yedlin recordó que además de producir leyes, "uno de los objetivos" de los legisladores es "controlar al Poder Ejecutivo" y para desempeñar esa función existen "herramientas" como las invitaciones a funcionarios, interpelación, pedidos de informes y el juicio político "en última instancia".

Ante la ausencia de los funcionarios del Gobierno, la comisión se abocó a discutir el amplio abanico de proyectos vinculados a esclarecer este caso de presunta corrupción que comprimete, entre otros, a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

El diputado opositor explicó que como "la mayoría de estos proyectos tienen giro a la comisión de Asuntos Constitucionales, que es controlada por el oficialismo y no tiene ningún interés en tratar las iniciativas, no "va a quedar más alternativa que en la próxima sesión" se mocione un emplazamiento.

Fiscales revisan celulares de Spagnuolo y Kovalivker, claves en investigación por presuntas coimas en ANDis

La Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP), del Ministerio Público Fiscal, completó la extracción forense del celular de Diego Spagnuolo, ex funcionario de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDis). La información obtenida será remitida al fiscal federal Franco Picardi, a cargo de la causa que indaga posibles pagos indebidos en la provisión de medicamentos.

El análisis forense de los dispositivos busca corroborar la veracidad de audios difundidos en medios de comunicación en los que Spagnuolo mencionó presuntas coimas por parte de laboratorios y droguerías a la firma Suizo Argentina. Según sus declaraciones, un porcentaje cercano al 3% de esos pagos habría alcanzado a funcionarios como Lule Menem y Karina Milei.

El procedimiento incluyó la localización de los celulares de Spagnuolo y de los hermanos Jonathan y Emmanuel Kovalivker. La entrega de los dispositivos no fue inmediata. Jonathan Kovalivker, dueño de la droguería Suizo Argentina, entregó su celular apagado y sin contraseña recién el lunes último. La DATIP intervino para realizar la extracción forense y acceder a la información digital.

La Policía de la Ciudad de Buenos Aires identificó al ex funcionario Spagnuolo con dos teléfonos móviles, que también fueron entregados sin contraseñas. La fiscalía considera que la información contenida en estos dispositivos puede resultar determinante para confirmar o desmentir las acusaciones de pagos indebidos vinculados a ANDis.

Presuntas coimas en la ANDIs: origen de la denuncia y funcionarios señalados

La investigación se inició tras la presentación de una denuncia por el abogado Gregorio Dalbón, representante de la vicepresidenta Cristina Kirchner. La causa ingresó a Comodoro Py 24 horas después de que los audios se difundieran. Los señalados en la denuncia incluyen a Javier y Karina Milei, Eduardo "Lule" Menem, Diego Spagnuolo y Eduardo Kovalivker.

La denuncia plantea que los involucrados podrían haber participado en un esquema de cobro y pago de coimas relacionado con la compra y provisión de medicamentos, con posible afectación de fondos públicos. Los delitos en investigación comprenden cohecho, administración fraudulenta, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas e infracción a la Ley de Ética Pública. La denuncia sugiere considerar la maniobra como una asociación ilícita.

El juez federal Daniel Casanello ordenó allanamientos inmediatos para asegurar pruebas digitales y documentales, incluyendo los dispositivos móviles de los principales implicados.