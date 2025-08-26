La denuncia contra Makintach fue aceptada. El Jurado desestimó los tres recursos con los que la jueza intentó frenar la audiencia

La jueza Julieta Makintach pasará a juicio político tras el escándalo generado por el documental "Justicia Divina", realizado durante el juicio por la muerte de Diego Maradona. Por unanimidad, la Comisión del Jurado de Enjuiciamiento admitió la denuncia, al considerar que los hechos denunciados son investigables.

Suspensión y reducción salarial

Como consecuencia de la decisión, Makintach fue suspendida y no podrá presentar su renuncia. A partir de ahora, percibirá únicamente el 40% de su salario. La Comisión, presidida por Ulises Giménez, rechazó previamente los tres recursos presentados por la defensa para suspender la audiencia de este lunes.

Entre los planteos de Makintach se incluía la recusación a Hilda Kogan, presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, por supuesta parcialidad. La jueza también anticipó que elevaría el caso a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

El abogado defensor sostuvo que "no se respetó el procedimiento de designación ni los plazos estipulados para reemplazarla, lo que genera una nulidad absoluta del proceso" y afecta la garantía del "juez natural", advirtiendo sobre un posible "perjuicio irreparable".

Además, Makintach cuestionó la parcialidad del juicio mientras no se sumaran los otros dos jueces del tribunal: Maximiliano Savarino y Verónica Mara Di Tomasso.

Registro audiovisual y argumentos de la jueza

En su descargo, Makintach aseguró que el "registro audiovisual cuestionado" no fue clandestino y lo conocían cada uno de los miembros del tribunal. El conflicto se desató tras relacionar a Makintach con el documental, situación que provocó la anulación del juicio.

La jueza defendió su actuación: "No intervine en ningún documental sobre el caso, sino que brindé una entrevista antes del juicio, en un día no laborable". Además, resaltó que las resoluciones del tribunal fueron adoptadas de manera colegiada, por lo que no resulta adecuado responsabilizar a un solo juez.

Renunció Julieta Makintach, la jueza que protagonizó un escándalo en el caso Maradona

A fines de junio pasado, Makintach renunció a su cargo luego de que fuera apartada de manera preventiva de su cargo en el Departamento Judicial de San Isidro, en el marco del proceso de enjuiciamiento que se le inició por su actuación en el juicio por la muerte de Diego Armando Maradona. La decisión fue adoptada este martes, en la primera audiencia pública celebrada por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados en la ciudad de La Plata.

La renuncia, dirigida al gobernador Axel Kicillof, llegó tras la primera audiencia del jurado de enjuiciamiento que se desarrollaba en su contra, en el que sus integrantes habían definido aceptar las ocho denuncias presentadas, una de ellas, la del procurador Julio Conte Grand. El tribunal especial, compuesto por diez conjueces -entre legisladores bonaerenses y abogados de la matrícula-, votó de forma unánime el alejamiento de Makintach del Tribunal Oral en lo Criminal N° 2 de San Isidro, cargo que ocupa desde 2017 tras ser designada por el Senado provincial.

La medida había sido solicitada por los siete denunciantes que impulsaron el proceso ante la Secretaría de Juicio Político, luego de conocerse los detalles de la participación de la jueza en el debate oral por el fallecimiento del exfutbolista. Entre los cuestionamientos más relevantes figura su autorización para que se filmara un documental durante el juicio, lo cual generó críticas por afectar la seriedad y neutralidad del proceso judicial.