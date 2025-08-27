Responsables sustitutos: compensación con saldos a favor

La Corte Suprema reconoce la posibilidad de que se pueda compensar el importe resultante de esa obligación con saldos a favor de libre disponibilidad

Mediante el dictamen de fecha 25 de julio de 2025, la Dirección Nacional de Impuestos, dependiente del Ministerio de Economía, se pronunció sobre un tema largamente debatido: la procedencia de compensar deudas en carácter de responsable sustituto con saldos a favor de libre disponibilidad.

La cuestión cobra especial relevancia en el Impuesto sobre los Bienes Personales —Acciones y Participaciones Societarias—, por el cual las sociedades locales son responsables de liquidar e ingresar el gravamen en sustitución de sus accionistas.

La controversia ha tenido múltiples capítulos a lo largo de las últimas dos décadas, todos con un mismo denominador común: la pretensión del Fisco de vedar a los responsables sustitutos la compensación de deudas en tal carácter, con sus saldos a favor.

Recordemos que la Ley 11.683 de Procedimiento Tributario es clara cuando establece que la AFIP (hoy ARCA) podrá compensar de oficio los saldos acreedores del contribuyente con saldos deudores de impuestos, haciendo extensible la facultad a los responsables por deuda ajena (entre ellos, los responsables sustitutos) "conforme los requisitos y condiciones que determine el Organismo".

En ese marco, la sustancia del debate en un principio giró en torn