YPF: Preska rechazó el pedido de Argentina para limitar la entrega de correos de funcionarios

Aún queda pendiente la definición de otra moción que busca limitar el alcance del discovery únicamente a activos susceptibles de ejecución

La jueza Loretta Preska denegó la moción de reconsideración presentada por la Argentina en el caso YPF, vinculada a los pedidos de discovery sobre dispositivos personales de funcionarios y exfuncionarios. Desde la Procuración del Tesoro calificaron la resolución como "incorrecta" y adelantaron que analizan apelar.

El discovery es una herramienta del derecho norteamericano que habilita a solicitar información para localizar activos embargables. La Argentina había objetado este mecanismo, al sostener que los requerimientos vulneran tanto la jurisprudencia estadounidense como la legislación local, que protege los datos personales y las comunicaciones privadas.

El planteo argentino ante la justicia de Nueva York

Según la Procuración, la decisión de Preska "es incorrecta" y ya se evalúan los pasos procesales para apelar. En paralelo, aún queda pendiente la definición de otra moción que busca limitar el alcance del discovery únicamente a activos susceptibles de ejecución, en línea con el precedente de la Corte Suprema de EE.UU. en el caso NML Capital.

El organismo que encabeza Santiago Castro Videla insistió en que el Estado argentino no tiene control sobre dispositivos ni cuentas personales de funcionarios, condición indispensable bajo la legislación norteamericana para ordenar la producción de documentos.

Además, remarcaron que, según la ley argentina, esos elementos son "propiedad inviolable de sus titulares" y que ni siquiera el propio Gobierno puede acceder a ellos. Por esa razón, habían solicitado que se reconsidere la orden.

El segundo argumento de la defensa argentina apuntaba a que el discovery no puede extenderse sobre activos que no sean ejecutables. Allí citaron la jurisprudencia de la Corte Suprema de EE.UU. en NML Capital, que estableció que solo pueden requerirse bienes embargables.

Funcionarios alcanzados y alcance del pedido

En julio, Preska había ordenado al Estado argentino entregar correos electrónicos, mensajes de WhatsApp y otras comunicaciones privadas de funcionarios actuales y anteriores. Entre ellos figuran el ministro de Economía, Luis Caputo, su antecesor Sergio Massa, y otros integrantes de las gestiones de Javier Milei y Alberto Fernández.

La jueza aclaró que no se exige acceso completo a los dispositivos, sino búsquedas por palabras clave, como "YPF" o "Aerolíneas Argentinas".

Estrategia de los demandantes

Los fondos Burford y Eton Park buscan demostrar que empresas estatales como YPF, el Banco Central, Aerolíneas Argentinas, Enarsa y Banco Nación operan como "alter ego" del Estado argentino. De conseguirlo, podrían avanzar en el embargo de activos para ejecutar la sentencia de US$ 16.000 millones que pesa contra el país.