El ex titular de ANDIS, Diego Spagnuolo, se puso a disposición de la Justicia tras los audios que lo vinculan con retornos en la compra de fármacos.

Diego Spagnuolo, desplazado de la conducción de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), designó a Ignacio Rada Schultze como su abogado en la investigación que llevan adelante el juez Sebastián Casanello y el fiscal Franco Picardi.

El caso se abrió luego de la filtración de audios en los que el ex funcionario habla de supuestos retornos en la compra de medicamentos a la droguería Suizo Argentina, mencionando a Karina Milei y Eduardo "Lule" Menem.

Estrategias en análisis

Durante la jornada judicial circuló la versión de que Spagnuolo podría presentarse como "imputado colaborador". Aunque aún no definió su estrategia, aunque dejó trascender que "teme por su vida" y que estaría dispuesto a declarar ante la Justicia.

Entre las opciones que evalúa su defensa se encuentran plantear la nulidad del inicio de la investigación —lo que derrumbaría las medidas ya dictadas— o argumentar que se trata de hechos por los cuales ya fue investigado en otro juzgado y cuya causa resultó archivada.

Rechazo a propuestas oficiales

Se supo también que el Gobierno le ofreció el patrocinio de dos estudios jurídicos, pero Spagnuolo los descartó antes de optar por Rada Schultze, especialista en derecho penal cambiario y tributario.

La decisión del ex funcionario coincidió con el anuncio oficial de que será denunciado. El propio presidente Javier Milei afirmó que Spagnuolo "miente" y calificó todo como una "opereta".

La investigación sigue en curso: la Justicia secuestró los celulares de los Kovalivker —propietarios de Suizo Argentina—, el de Spagnuolo y papeles hallados durante los allanamientos.

Un informe preliminar detectó que parte del contenido del teléfono del ex titular de ANDIS fue eliminado de manera selectiva, lo que despierta interrogantes entre los investigadores: si estaba dispuesto a declarar, ¿por qué borrar mensajes?

Origen de la denuncia

El expediente se abrió por una denuncia del letrado Gregorio Dalbón, luego de que se conocieran audios que comprometen a Javier y Karina Milei, "Lule" Menem, Spagnuolo y a los Kovalivker, dueños de Suizo Argentina.

Milei calificó de "opereta" los audios de Spagnuolo sobre presuntas coimas: "Es otra mentira de la casta"

El presidente Javier Milei se refirió este jueves a los incidentes que sufrió durante una actividad de campaña en Lomas de Zamora y a la difusión de los audios del extitular de ANDIS, Diego Spagnuolo, que mencionan presuntos pedidos de coimas. Las declaraciones fueron realizadas en el marco del almuerzo del Consejo Interamericano de Comercio y Producción (CICyP), celebrado en el Hotel Alvear de Buenos Aires.

Milei describió ataque en Lomas de Zamora como un hecho violento y organizado: "Como todos saben ayer en una actividad de campaña vivimos una situación aberrante, un grupejo violento irrumpió por la fuerza y empezó a arrojar piedras hacia nosotros".

El mandatario agregó que estos hechos se dieron "en medio de un contexto de burdas operaciones difamadoras" y señaló que, al involucrarse en política, sabía que enfrentarían resistencia: "La casta está enquistada en el Estado hace décadas y van a hacer lo que sea por defender sus privilegios".

Con un tono más liviano, Milei incluso bromeó sobre su capacidad de reacción tras esquivar un objeto arrojado: "Ni que hablar que les voy a decir que es un placer estar, ¿no? Por lo menos parece que todavía conservo los reflejos".

El presidente se refirió a las acusaciones previas contra su espacio político y enumeró las críticas recibidas: "Cuando lanzamos nuestra campaña inventaron salvajadas de venta de candidaturas, que íbamos a habilitar la venta de órganos, que permitiríamos que los niños compraran armas por internet y cuántas de tantas aberraciones que dijeron, como el incesto, como la zoofilia, se cansaron de decir todo tipo de barbaridades".

Sobre los audios filtrados de Spagnuolo, en los que se menciona un pedido de coimas de parte de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, a través de Eduardo "Lule" Menem, el mandatario calificó la situación como una "opereta":

"Otro ítem en la larga lista de artilugios de la casta. Tal como todas las anteriores, una nueva mentira. Como en todos los otros casos, dependerá de la Justicia esclarecerlo. Lamentamos que los jueces tengan que estar perdiendo su tiempo con jugarretas de la política más rancia en lugar de poder estar abocándose a perseguir el crimen".