Milei denuncia una red de espionaje ilegal que opera a través de periodistas tras la filtración de audios de su hermana Karina en ANDIS

Javier Milei criticó al periodismo este martes tras la filtración de audios de su hermana Karina, en un contexto político tensionado por el caso de las presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

Desde su cuenta en X (antes Twitter), Milei responsabilizó a una "red de espionaje ilegal" que actuaría en su contra y aseguró que existen "espías que se hacen pasar por periodistas".

Luego del mediodía, Milei retuiteó un mensaje publicado minutos antes por el presidente de la Cámara de Diputados, quien señaló que "ese audio, en el hipotético caso de que fuera real, pareciera haber sido grabado de manera ilegal en la Presidencia de la Cámara de Diputados".

Mensaje contundente del presidente

Milei cerró su intervención en la red social con un mensaje firme: "A cada paso sigue quedando en claro la red de espionaje ilegal de la que un grupo de periodistas ha sido parte. Estos espías que se disfrazan de 'periodistas' quieren desviar la atención del tema real. No están por encima de la ley. Se creen impunes y no lo son. Fin"

El mandatario vincula directamente la filtración de los audios con maniobras para desviar la atención sobre la gestión del Gobierno, marcando un nuevo capítulo en la tensión política que atraviesa la administración nacional.

Javier Milei canceló su viaje a Las Vegas en medio de la inestabilidad política y del dólar

El presidente Javier Milei decidió suspender su viaje a Las Vegas luego de la crisis de gestión desatada por la filtración de audios del exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo. En esos registros, el funcionario denuncia presuntos hechos de corrupción que salpican a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y al subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo "Lule" Menem.

En los últimos días había trascendido la posibilidad de que el mandatario viajara para presenciar un show de su expareja, Fátima Flórez, en el Hotel Sahara de Las Vegas. El empresario Jorge Elías incluso promocionó en redes sociales la asistencia del presidente al espectáculo de la actriz y humorista. Finalmente, el plan fue descartado.

Fuentes oficiales confirmaron que la comitiva presidencial estará integrada por el ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo, y el canciller Gerardo Werthein. El jefe de Estado partirá este miércoles por la noche, luego del acto de cierre de campaña en Moreno, y se dirigirá a Los Ángeles, donde tiene previstas reuniones con empresarios los días 4 y 5 de septiembre. Recién regresará al país el sábado 6, un día antes de las elecciones en la provincia de Buenos Aires.

Próximos viajes de Milei

Tras la escala en Los Ángeles, Milei tiene en agenda un nuevo viaje a Estados Unidos hacia fines de septiembre para participar en la 79ª Asamblea General de la ONU, en Nueva York. Allí deberá pronunciar un discurso el 24 de septiembre.

Durante su estadía, podría participar en la apertura de la Bolsa de Nueva York y mantener una reunión con Elon Musk, aunque ambas actividades todavía esperan confirmación oficial.

En el plano internacional, también fue invitado al congreso "Patriots" del partido VOX, que se realizará en Madrid entre el 11 y el 14 de septiembre en el Palacio de Vistalegre.