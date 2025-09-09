Salario Mínimo, Vital y Móvil en septiembre 2025: monto vigente y qué pasará en octubre

El monto funciona como piso legal de remuneración y referencia para programas sociales y prestaciones. Qué pasará en las próximas semanas

El Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) cumple un rol central en la economía argentina: busca garantizar que los trabajadores perciban un ingreso básico que cubra necesidades como alimentación, vivienda, vestimenta, educación, salud, transporte y esparcimiento. Además, funciona como piso legal de remuneración y referencia para programas sociales y prestaciones.

¿Cuál es el Salario Mínimo, Vital y Móvil en septiembre 2025?

Tras la última actualización de agosto, el Salario Mínimo, Vital y Móvil se mantiene en $322.200 mensuales durante septiembre de 2025. Este monto corresponde a una jornada laboral de 48 horas semanales, mientras que el valor por hora se fija en $1.610.

Para los trabajadores con jornadas parciales, el salario se calcula de manera proporcional a las horas trabajadas.

Evolución del SMVM en 2025

Durante el año, el salario mínimo registró incrementos mensuales hasta agosto, cuando alcanzó los $322.200. En septiembre no hubo modificación.

Los valores desde abril fueron los siguientes:

Abril: $302.600

Mayo: $308.200

Junio: $313.400

Julio: $317.800

Agosto: $322.200

Septiembre: $322.200

Este comportamiento refleja un ritmo de aumentos moderados en los primeros meses, con una pausa en septiembre, en un contexto marcado por la inflación acumulada.

Relación entre el SMVM y la inflación

El análisis de la evolución del SMVM frente a la inflación resulta clave para evaluar su efectividad. Aunque el salario mínimo mostró incrementos durante el año, su poder adquisitivo depende de la variación de precios, lo que genera debate sobre si cumple su objetivo de garantizar condiciones mínimas de vida.

Impacto del Salario Mínimo en la Prestación por Desempleo

El SMVM también se utiliza como parámetro para calcular la Prestación por Desempleo que paga la ANSES.

El beneficio equivale al 75% del promedio de las remuneraciones de los últimos seis meses previos al cese laboral .

No puede ser menor al 50% ni mayor al 100% del salario mínimo vigente.

De esta forma, el Salario Mínimo asegura un ingreso mínimo para quienes acceden a esta prestación.

Importancia del Salario Mínimo, Vital y Móvil en Argentina

El valor del SMVM es determinado por el Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil, que lo ajusta periódicamente en función de la situación económica y laboral. Se espera que el Gobierno nacioal lo convoque en las próximas semanas para fijar el monto de octubre. No se descarta que se termine estipulando por decreto, ante la falta de acuerdo de las partes, como ya ocurrió en otras oportunidades.

Su evolución impacta en:

Los ingresos de los trabajadores formales.

El cálculo de prestaciones sociales .

La referencia para programas de asistencia.

En este sentido, el salario mínimo es un indicador clave para medir el poder adquisitivo y analizar la evolución económica del país.