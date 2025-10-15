La reforma laboral: múltiples visiones dentro del Coloquio de IDEA 2025

Son cinco las visiones que se combinan para fijar los objetivos y con ello, existen distintos instrumentos que pueden canalizarlos

El COLOQUIO DE IDEA es sin dudas la caja de resonancia de la REFORMA LABORAL y son múltiples las demandas de cada uno de los grandes sectores involucrados.

Curiosamente, son cinco las visiones que se combinan para fijar los objetivos y con ello, existen distintos instrumentos que pueden canalizarlos.

Las visiones son:

La visión de los empresarios : preocupan los impuestos al trabajo y la carga del impuesto a las ganancias, la necesidad de contar con mecanismos promocionales para la regularización del trabajo no registrado, las interpretaciones de la justicia laboral de las reformas existentes y de las que vendrán, y que se formulen los cambios estructurales que permitan avanzar en el mercado donde las tecnologías exponenciales están transformando el trabajo humano y lo reemplazan por la robótica, la automación y la Inteligencia Artificial regular y Generativa. La visión del Gobierno Nacional: la registración de los trabajadores que operan en la economía clandestina y los mecanismos que promuevan el empleo registrado, la desregulación del modelo de relaciones laborales, la creación sectorial del Fondo de Cese que cubra la indemnización por despido y otras indemnizaciones relacionadas por vía de múltiples herramientas de instrumentación, y la modernización del derecho del trabajo a la luz de las nuevas tecnologías. La educación debería jugar un papel clave para mejorar la alfabetización, promoviendo mecanismos duales con prácticas laborales, y con singular enfoque en los empleos de las nuevas tecnologías. La visión del Parlamento Nacional : si bien existe siempre la impronta que genera el Poder Ejecutivo para promover las reformas, el Senado y la Cámara de Diputados promueven reformas integrales, partiendo de temas estratégicos fundamentales tanto del derecho individual con reformas sobre la Ley de Contrato de Trabajo, como en el derecho colectivo con cambios en la Ley de Asociaciones Profesionales y la Ley de Convenios Colectivos. La visión de los sindicatos : los sindicatos aspiran a reformular el régimen de obras sociales por las vías institucionales propias, y la preservación de los derechos gremiales fundamentales (cuota sindical, cuota solidaria, capacitación, elección de los dirigentes, tutela sindical, y autonomía de la negociación colectiva) pero en todos los casos, procuran encontrar los medios para una negociación que culmine en un proyecto integral de concertación nacional. Por ahora evitan la confrontación con la expectativa de que se ingrese al diálogo y a la concertación social. La visión de los trabajadores: está centrada en los ingresos de bolsillo, tanto en los trabajadores dependientes como en los autónomos, los registrados como los no registrados, ya que la actualización monetaria experimentada en los convenios colectivos resulta insuficiente para cubrir la canasta familiar básica, en virtud de la pérdida del poder de compra. Después de los niveles de ingresos preocupan la falta de oportunidades laborales, el desempleo como amenaza del ajuste general observado en el plano industrial, y que se pueda lograr un mercado diversificado, que permita elegir entre distintas opciones, en un contexto de inclusión, no discriminación, y de capacitación a cargo de las empresas gradual y creciente, sobre todo en las nuevas tecnologías. La educación debería suministrar desde la escuela primaria herramientas orientadas a la salida laboral.

No existen dudas que la combinación de los cinco enfoques nos impone una REFORMA LABORAL INTEGRAL, que implican no solo cambios legales y estructurales, complementada con una reforma fiscal (tributaria) de los aportes y contribuciones a la seguridad social, y en su caso un mayor énfasis en la libertad sindical individual (afiliarse, no afiliarse, o desafiliarse), y colectiva (elegir y ser elegido, participar de la vida sindical, intervenir en nombre y representación de sus pares).

En el plano de los grandes números macro, el país se encentra encaminado y con buenos pronósticos, mientras que en el plano individual, el derrame del nuevo modelo está demorado, para que el los beneficios y los ingresos lleguen en forma satisfactoria a toda la población activa sin distinciones.

Seguramente, en las elecciones del 26 de octubre próximo, estos factores serán vitales para determinar los votos y las preferencias.

En el marco de un cuadro polivalente y multifactorial, es necesario volver al marco de la búsqueda de consensos, de acuerdos básicos, y de objetivos comunes que resuelvan en especial, los problemas concretos y cotidianos de las mayorías que reclaman, al estilo de lo que ocurrió con la Ley de Bases del 8 de julio de 2024.