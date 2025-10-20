La reforma laboral tema recurrente del coloquio de IDEA 2025

El encuentro fue una caja de resonancia de las mayores preocupaciones de las empresas, poniendo énfasis en el desarrollo, la innovación y la competitividad

Si dudas LA REFORMA LABORAL fue una de las columnas vertebrales del COLOQUIO DE IDEA 2025 junto con la reforma previsional y la impositiva, en la búsqueda de previsibilidad, competitividad, y en especial, de reglas claras que favorezcan el crecimiento.

Los empresarios incluyeron en la Reforma Laboral destacándose:

las vicisitudes de la jurisprudencia y los fallos exorbitantes y con mecanismos de actualización arbitrarios; los aportes y contribuciones previsionales y en general el efecto negativo de los impuestos al trabajo; la legislación innovativa que imponen las nuevas tecnologías la robótica y la automación y en especial la Inteligencia Artificial; la revisión del costo laboral total y los costos invisibles; el roll distorsivo de los sindicatos de la línea dura y los que resultan más conflictivos e intransigentes; y las distorsiones de nuestro país con respecto a nuestros vecinos, en el escenario regional e internacional, el riesgo país, y la problemática del dólar y si flotará y su incidencia, con todas sus vicisitudes, si seguirá sostenido por el Poder Ejecutivo y eventualmente qué ocurrirá después de la elección del 26 de octubre.

En todos los temas tratados sienten la amenaza de la vuelta al populismo frente a los magros resultados de las encuestas, y del reclamo generalizado por una búsqueda de consensos y de diálogo, por ahora en ciernes.

Julio Cordero máximo responsable de la cartera laboral, fue el que ofreció el mejor panorama de la REFORMA LABORAL puntualizando que la iniciativa del presidente Milei desde el Poder Ejecutivo, debía estar complementada con normas en el Parlamento, y sobre todo, con el roll de las empresas y de las cámaras empresarias.

Sostuvo que el Gobierno está operando sistemáticamente, -haciendo un símil con un partido de futbol-, donde el equipo oficial opera desde el arco de la cancha con una línea defensiva-operativa proactiva, y que la línea media se está logrando éxitos en muchos temas, con un sector empresario que debería tomar, en materia laboral, la ofensiva en todos los frentes y formar un grupo que opere sobre el arco contrario, con una amplia batería de recursos a su alcance.

Para ello es fundamental abandonar la cultura de la inflación, utilizando los convenios colectivos -dejando de lado la indexación y los ajustes de los salarios por el IPC del INDEC- y recurriendo a la valoración suplementaria por producción y sobre todo por productividad.

Julio Cordero enfatizó la importancia de lo que denominó atinadamente el "salario dinámico" ligado a los resultados, la competitividad, la productividad y el crecimiento de las empresas, dejando de lado sistema basados en procesos del pasado que resultan anacrónicos y contraindicados.

Es dable destacar que la mayoría de los convenios colectivos de actividad surgieron en 1975 (época en la que no existía ni siquiera el fax), otros en la década de los 90´, con ajustes puntuales que hasta ahora no apuntaron a los cambios e innovaciones vertiginosas que se experimentan en todas las actividades en la Era 4.0 y en la Inteligencia Artificial.

Al respecto se debería promover la primacía del convenio de empresa sobre el convenio de actividad. Destacó que este puede ser uno de los motores que posibilite la modernización del modelo de relaciones laborales.

Serían tres las columnas de los cambios inminentes:

La digitalización de los procesos de registración laboral tanto para altas y bajas como para la emisión de los certificados en forma directa y sin burocracia; La libertad plena de contratación eliminando todas las trabas, condicionamientos, y muchas formalidades, para que resulte simple y a la vez rápido; y La incorporación del banco de horas en la jornada elástica, por vía de la jornada promedio o de los procesos de distribución desigual (tanto de la extensión de la jornada como el complemento de los descansos).

Apeló a la introducción de las reformas que habilita la Ley de Bases, otras normas complementarias, y en particular, la autonomía de la voluntad colectiva para avanzar sobre temas de productividad, de jornada promedio y flexible, de descansos articulados, sin dejar de contemplar el FONDO DE CESE, que solo puede surgir de los convenios de actividad o de empresa, aun cuando Federico Sturzeneguer sigue sosteniendo que el sistema debe ser voluntario.

En síntesis, el COLOQUIO de IDEA 2025 fue sin dudas una caja de resonancia de las mayores preocupaciones de las empresas, poniendo énfasis que el desarrollo, la innovación, y la competitividad, para ser previsibles, necesitan que la REFORMA LABORAL sea un proceso sistemático y dinámico que acompañe una nueva revolución productiva.